צילמו נערים בסרטי תעמולה: התיעודים הנדירים של מחבלי חיזבאללה

צה"ל פרסם הערב (ראשון) תיעוד חריג מתוך מצלמות גוף של מחבלי חיזבאללה, שנמצאו לאחר חיסולם במרחב דרום לבנון. מדובר בחוליה שפעלה באחד הימים הראשונים של הלחימה והתמקמה בתוך מנהרה באחת הוואדיות, ככל הנראה במטרה לארוב לכוחות צה"ל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

דובר צה"ל

מהתיעוד עולה כי במשך תקופה שקדמה להיתקלות עם הכוחות, שהו המחבלים במתחם התת-קרקעי, ובמהלך הזמן עסקו בין היתר בהכנת סרטוני תעמולה ובצילום הודעות אישיות, ככל הנראה במסגרת מאמצי התעמולה של הארגון.

האירוע נחשף כאשר כוח של צה"ל מאוגדה 162 פשט על המרחב וביצע סריקה באמצעות כלי טיס בלתי מאויש. במהלך הסריקה נפתחה לעבר הרחפן אש מתוך המנהרה, ובתגובה פעלו הכוחות נגד המתחם. בהמשך לכך חוסלה החוליה שפעלה במקום.

התיעוד שנמצא על גבי מצלמות הגוף של המחבלים לא הועבר, ככל הנראה, למערכי ההסברה של הארגון, ונשאר בזירה לאחר סיום הקרב. השימוש של חיזבאללה במנהרות ובתיעוד עצמי נועד הן לצורכי תעמולה והן כחלק מניסיונות תיעוד מבצעיים של פעילות נגד כוחות צה"ל.