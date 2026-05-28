הוכרז נוהל "פטיש אוויר" בבנימין: מספר רחפנים אותרו מעל בית אל, כוחות צה"ל קפצו למקום
אירוע חריג נרשם באזור בנימין, כאשר הוכרז נוהל המבשר על איתור של רחפן באזור • כוחות צה"ל הוזעקו למקום ומנסים ללכוד את מי שהעלה אותם לאוויר
ינון שלום יתחכתב לענייני צבא וביטחון
1 דקות קריאה
אירוע חריג נרשם הלילה (חמישי) בבנימין, עם הכרזת נוהל "פטיש אוויר" שפירושו זיהוי של רחפן או כלי טיס באזור.
הרקע להכרזה - זיהוי של כחמישה רחפנים באזור בית אל ובשמי הכפר ג'ילזון, בחטיבת בנימין מנסים ללכוד את מי שהעלה אותם לאוויר.
