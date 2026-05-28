הוכרז נוהל "פטיש אוויר" בבנימין: מספר רחפנים אותרו מעל בית אל, כוחות צה"ל קפצו למקום

אירוע חריג נרשם באזור בנימין, כאשר הוכרז נוהל המבשר על איתור של רחפן באזור • כוחות צה"ל הוזעקו למקום ומנסים ללכוד את מי שהעלה אותם לאוויר

ינון שלום יתח
פעילות כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, מאי 2026

אירוע חריג נרשם הלילה (חמישי) בבנימין, עם הכרזת נוהל "פטיש אוויר" שפירושו זיהוי של רחפן או כלי טיס באזור.

הרקע להכרזה - זיהוי של כחמישה רחפנים באזור בית אל ובשמי הכפר ג'ילזון, בחטיבת בנימין מנסים ללכוד את מי שהעלה אותם לאוויר.

