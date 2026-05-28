הוכרז נוהל "פטיש אוויר" בבנימין: מספר רחפנים אותרו מעל בית אל, כוחות צה"ל קפצו למקום

אירוע חריג נרשם הלילה (חמישי) בבנימין, עם הכרזת נוהל "פטיש אוויר" שפירושו זיהוי של רחפן או כלי טיס באזור.

הרקע להכרזה - זיהוי של כחמישה רחפנים באזור בית אל ובשמי הכפר ג'ילזון, בחטיבת בנימין מנסים ללכוד את מי שהעלה אותם לאוויר.