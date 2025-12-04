"צבע אדום" בלבנון: ההתרעות החדשות שיקבלו מחבלי חיזבאללה

ערוץ טלגרם שנפתח בלבנון בימים האחרונים מעדכן באופן שוטף על טיסות של חיל האוויר ברחבי לבנון, ומספק "התרעה" לתושבים - ובעיקר לפעילי חיזבאללה. בגרפיקה דומה לזו של פיקוד העורף, הוא מסמן פוליגונים בהם נצפה מטוס הקרב או כלי האיסוף ומעדכן על הפעילות האווירית.

ניתן להסיק שההתרעות של המערכת מסתמכות על מקורות גלויים ודיווחי תושבים, אך קיימת גם האפשרות שיש מידע נוסף שמתקבל ממקורות אחרים ומזין את המערכת.

ללא מודיעין פנימי, כמובן שלא ניתן לזהות את מהות הטיסה או המשימה שקיבל המטוס, אבל ניתן לקבל הצצה לעליונות האווירית הכמעט מוחלטת של ישראל בלבנון - ולתחושה הציבורית על החשש ממעקב ומתקיפה של כלי הטיס הישראליים.

בדובר צה"ל טרם התייחסו.