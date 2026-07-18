שגרירות ארה"ב בישראל חידשה הלילה (בין שישי לשבת) את קריאתה לאזרחים אמריקנים לשקול מחדש נסיעות למזרח התיכון. גורמים רשמיים בארצות הברית מסרו לרשת CBS כי מספר חיילים אמריקנים נפגעו במתקפות הטילים על ירדן במהלך השבוע האחרון. צבא כווית הודיע כי הוא הודף מתקפות טילים וכטב"מים איראניות.

צבא ירדן: יירטנו עשרה טילים איראניים שכוונו לשטחי הממלכה צבא כווית: אנו הודפים כרגע מתקפות טילים וכטב"מים איראניות גורמים רשמיים בארצות הברית לרשת CBS: מספר חיילים אמריקנים נפגעו במתקפות הטילים על ירדן במהלך השבוע האחרון (ברק בטש) שגרירות ארה"ב בישראל קוראת לאזרחים אמריקנים לשקול מחדש נסיעות למזרח התיכון (ברק בטש)