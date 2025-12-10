בשל הסופה "ביירון": הרמטכ"ל הודיע על עוצר יציאות בצה"ל

רא"ל אייל זמיר הודיע על עוצר יציאות החל מהיום ב-17:00 ועד יום שישי הקרוב, אז צפויה הסערה לחלוף • עוד אסר על קיום אימונים רגליים ורכובים ועל פעילויות שטח שלא לצורך מבצעי • ההנחיות החדשות

הרמטכ"ל אייל זמיר, 23.11.25דובר צה"ל

בשל הסופה "ביירון" המתקרבת, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הודיע הערב (רביעי) על עוצר יציאות בצה"ל החל מהיום ב-17:00 ועד יום שישי הקרוב, אז צפויה הסערה לחלוף. עוד אסר זמיר על קיום אימונים רגליים ורכובים ועל פעילויות שטח שלא לצורך מבצעי. 

ההנחיות החדשות של הרמטכ"ל

•⁠ ⁠חל איסור על שחרור משרתי צה"ל מהבסיסים לבתיהם מהיום בשעה 20:00 ועד יום שישי בשעה 06:00.

•⁠ ⁠חל איסור על קיום אימונים רגליים ורכובים - החרגות באישור אלוף בלבד.

•⁠ ⁠חל איסור מוחלט לבצע ניווטים מכל סוג שהוא - אימוני מילוט, אימוני הסוואה וכל אימון דומה או מקביל לכך.

•⁠ ⁠חל איסור על ביצוע מסעות.

•⁠ ⁠חל איסור לינה בשטח שלא לצורך מבצעי. צורך מבצעי יאושר ע"י מפקד האוגדה המרחבית. 

•⁠ ⁠ביצוע אימונים גופניים באולמות בלבד.

•⁠ ⁠פעולות ביטחון שוטף - נדרש לבצע פעילויות חיוניות בלבד.

•⁠ ⁠צמצום תנועות רגליות ורכובות מבצעיות לנסיעות חיוניות בלבד.

•⁠ ⁠תנועות מנהלתיות ברכב - באישור אל"מ/מפקד החיל.

