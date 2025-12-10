בשל הסופה "ביירון": הרמטכ"ל הודיע על עוצר יציאות בצה"ל

רא"ל אייל זמיר הודיע על עוצר יציאות החל מהיום ב-17:00 ועד יום שישי הקרוב, אז צפויה הסערה לחלוף • עוד אסר על קיום אימונים רגליים ורכובים ועל פעילויות שטח שלא לצורך מבצעי • ההנחיות החדשות

ינון שלום יתח ■ כתב צבאי 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■