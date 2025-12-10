בשל הסופה "ביירון": הרמטכ"ל הודיע על עוצר יציאות בצה"ל
רא"ל אייל זמיר הודיע על עוצר יציאות החל מהיום ב-17:00 ועד יום שישי הקרוב, אז צפויה הסערה לחלוף • עוד אסר על קיום אימונים רגליים ורכובים ועל פעילויות שטח שלא לצורך מבצעי • ההנחיות החדשות
בשל הסופה "ביירון" המתקרבת, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הודיע הערב (רביעי) על עוצר יציאות בצה"ל החל מהיום ב-17:00 ועד יום שישי הקרוב, אז צפויה הסערה לחלוף. עוד אסר זמיר על קיום אימונים רגליים ורכובים ועל פעילויות שטח שלא לצורך מבצעי.
ההנחיות החדשות של הרמטכ"ל
• חל איסור על שחרור משרתי צה"ל מהבסיסים לבתיהם מהיום בשעה 20:00 ועד יום שישי בשעה 06:00.
• חל איסור על קיום אימונים רגליים ורכובים - החרגות באישור אלוף בלבד.
• חל איסור מוחלט לבצע ניווטים מכל סוג שהוא - אימוני מילוט, אימוני הסוואה וכל אימון דומה או מקביל לכך.
• חל איסור על ביצוע מסעות.
• חל איסור לינה בשטח שלא לצורך מבצעי. צורך מבצעי יאושר ע"י מפקד האוגדה המרחבית.
• ביצוע אימונים גופניים באולמות בלבד.
• פעולות ביטחון שוטף - נדרש לבצע פעילויות חיוניות בלבד.
• צמצום תנועות רגליות ורכובות מבצעיות לנסיעות חיוניות בלבד.
• תנועות מנהלתיות ברכב - באישור אל"מ/מפקד החיל.