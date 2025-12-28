חקירת הפיגוע בעמק יזרעאל נמשכת כל העת. הערב (ראשון) ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי חשדות נוספים נגד שני אחיו של המפגע. כאמור, השניים נעצרו כשוהים בלתי חוקים - ונחשדים גם במעורבות, סיוע ובהכנה לפיגוע. מעצרם של השלושה הוארך, וכולם מנועים מפגישה עם עורכי דין.

המחבל טוען בחקירה כי הוא פעל לבד, מיוזמתו ואת ההחלטה הוא קיבל מתקיפות של מתנחלים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. במקביל היום פורסם תיעוד של המחבל יוצא מקיבוץ מסילות בדרכו לפיגוע הרצחני.

מתחילת השנה נעצרו יותר מאלפיים מעסיקים ומסיעים של שוהים בלתי חוקיים, כתבי אישום הוגשו נגד 60 אחוז מתוכם.

ביום שישי האחרון, המחבל אחמד יונס אבו אל רוב, שוהה בלתי חוקי פלסטיני מקבאטיה, בן 34, שנכנס לישראל לפני כמה ימים בודדים, ביצע פיגוע משולב בצפון - בשלוש זירות שונות: אביב מאור, בת 19 מעין חרוד ושמשון מרדכי, תושב בית שאן בן 68, נרצחו ושניים נוספים נפצעו. האירוע החל בבית שאן, שם המחבל דרס נער בן 16 שנפצע באורח קל. המחבל המשיך בנסיעה והגיע לצומת תל יוסף, שם יצא מרכבו ודקר למוות את אביב. בסך הכל - 40 דקות של מסע הרג מזעזע.