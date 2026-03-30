הרמטכ"ל על תקיפת צוות CNN: "כישלון ערכי ומקצועי חמור, אמירות לא ראויות מלובשי מדים"

לאחר הסערה: דובר צה"ל פרסם הבוקר (שני) את תחקיר התקרית שנרשמה במהלך סוף השבוע בין לוחמי צה"ל לצוות של רשת CNN. כפי שנחשף ב-i24NEWS - הרמטכ"ל אייל זמיר קבע כי מדובר בכישלון ערכי ומקצועי חמור, וקיבל את המלצות המפקדים בנושא. המשמעות היא, כי בין היתר תופסק התעסוקה המבצעית של הגדוד המדובר.

כאמור, הרמטכ"ל קיבל את ממצאי תחקיר האירוע, שעורר תגובות סוערות ברחבי העולם, הרמטכ״ל, ואת המלצות המפקדים. הוא קבע כי "מדובר בכישלון ערכי ומקצועי חמור, הכולל שיח והתבטאויות שאינם ראויים להיאמר על ידי חיילי צה"ל ולובשי מדים". עוד הדגיש: "נורמות ההתנהגות והמשמעת שנראו באירוע אינן תואמות את ערכי צה״" ואת הסטנדרטים המצופים מחייליו".

כפי שנחשף ב-i24NEWS - זמיר החליט לאמץ את המלצות המפקדים בנושא. המשמעות היא, שהתעסוקה המבצעית אותה מבצע גדוד המילואים תופסק. עם זאת, הגדוד יישאר בשירות מילואים ויבצע תהליך לחיזוק היסודות המקצועיים והנורמטיביים. הגדוד ישוב לפעילות בתום התהליך ובהתאם להחלטת מפקד הפיקוד.

לצד זאת, בצה"ל קבעו כי הלוחם שתועד בתקרית - יודח, ונגד לוחם נוסף תיפתח בדיקה של המשטרה הצבאית. במידה והיא לא תעלה כלום - הוא יטופל משמעתית. במקביל לכך, שורת הפיקוד כולה תינזף - ממפקד המחלקה ועד מפקד הגדוד.

כאמור, מממצאי התחקיר עולה כי הכוח שתועד פעל למניעת חיכוך במרחב בסמוך לפעילות לפינוי מאחז בלתי חוקי שהוקם במהלך הלילה שבין יום רביעי לחמישי בשטח A. במקביל לפעילות, הגיע למקום צוות עיתונאים ביחד עם מספר פלסטינים. הלוחמים שפעלו במקום הפרידו בין צוות הכתבים וקבוצת הפלסטינים וביצעו לשתי הקבוצות בידוק ביטחוני. לאחר בידוקם, הצוות שוחרר למעט חבר צוות אחד ששוחרר לאחר קבלת האישור הנדרש לשחרורו.

עוד עולה, כי במהלך השיח עם הכתבים אחד החיילים התבטא באופן בלתי הולם שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה״ל ועם המשימה של כוחות צה"ל במרחב. בצה"ל ציינו, כי הטענה ביחס לאלימות שננקטה על ידי אחד החיילים תיבדק על ידי הגורמים המוסמכים ובהתאם לממצאים יוחלט על המשך טיפול.

עוד נמסר כי באשר לטענה על תקיפת קשיש פלסטיני לפני אירוע זה, מבדיקה ראשונית עם כלל הגורמים הרלוונטיים, לא נמצאה בשלב זה כל אינדיקציה של פגיעה בקשיש על ידי כוח צה"ל.

מפרטי התחקיר עולה כי נמצאו מספר תקלות בהתנהלותם של הלוחמים אל מול הכתבים. בנוסף, נמצאו ליקויים בנורמות ההתנהגות, בחריגה מפקודות צה"ל ובשיח בלתי הולם עם אנשי תקשורת שלא בהתאם לנהלים. "צה"ל מכבד ומאפשר את חופש העיתונות במרחב ומצר על האירוע. יודגש כי בזמן האירוע ולאחריו, התקיים קשר ישיר עם הכתבים תוך התנצלות על הנסיבות באופן אישי", נמסר עוד.