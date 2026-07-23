עשרים שנה למלחמת לבנון השנייה: סיפורו של הצוות מסיירת צנחנים שאחרי שני עשורים חזר שוב לסמטאות בינת ג'בייל. שי ישראל פגש את הלוחמים שמשרתים יחדיו כבר שנים, כאשר אחד מהם הוא יוני בנימין אסרף, מילואימניק בעל עיטור העוז על תפקודו בקרב במלחמה ההיא, שעכשיו הגיע במיוחד מלוס אנג'לס כדי להצטרף לחבריו.

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ב-20 ביולי 2006 כאשר נורתה לעברם אש כבדה והם נותקו מהצוות סמ"ר יוני בנימין אסרף תפס פיקוד על חבריו, ואלה מצאו מחסה בתא שירותים קטן בבית בוער. נראה שאפשר לבנות חיים שלמים בצד השני של העולם, ואז כשצריך להניח את הכול בצד ותוך יממות ספורות להחליף את הדקלים של קליפורניה בארזים של לבנון כי זה בדיוק מה שאסרף בחר לעשות במלחמה הנוכחית.

אסרף שיתף ברגשותיו: "אני רואה בשבוע האחרון את התמונות של הצוות מתוך הפעילות בלבנון, אז זה תמיד כזה מגרד, כי אתה מרגיש שאתה לא חלק, אתה מרגיש שאתה לא בעניינים. בשבילי להצטרף לצוות זה הכול".

יוני נזכר בקרב המפורסם ב-2006: "הגענו לאביבים ואז הבנו שבלילה אנחנו צריכים להיכנס למארון א-ראס. כשהתמקמנו בבתים בלילה באמת ראינו שהכול נטוש, ואין אף אחד. פתאום בבוקר אתה שומע פיצוץ, זה הדבר הראשון שאני זוכר".

"שם בעצם הבנו שאנחנו לא לבד פה. בהתחלה חשבו שמדובר במחבלים בודדים, אולי בחולייה קטנה. הפקודה הייתה לסרוק חלק נוסף של הכפר שהיה אמור להיות נטוש. ראינו פינג'אן קפה ובעצם הבנו שהיה שם מישהו באותו בוקר. אז אנחנו פתאום שומעים רעש כזה מאוד מוזר של רוח, ורואים כמו אור כזה חזק מאוד. זה היה טיל. מהעוצמה עפנו כולנו לתקרה ונפלנו על הרצפה", סיפר.

"בשנייה שנגענו ברצפה, התחיל פשוט ירי מטורף. שם הבנו שזה לא אחד, וזה לא שניים, יש פה עשרות. הבנו שכל הזמן הזה צפו בנו וחיכו לרגע הנכון. אז בשפה פשוטה, נקלענו למארב, אמבוש. אז זחלנו מחלל אחד של הבית לחלל אחר, ובחלל האחר היה תא שירותים, בעצם מחסה מהאש", המשיך.

בזכות תפקודו בקרב זכה, כאמור, יוני לקבל את עיטור העוז משום ש"הראה במעשיו תושייה, אחוות לוחמים, רוח לחימה, מנהיגות, קור רוח ואומץ לב יוצא מגדר הרגיל". "הרבה פעמים זה קצת מרגיש מוזר. מה זה הדבר הזה? פתאום כל הזרקורים הם עליך וגם בגיל צעיר מאוד. זה כאילו יש לך מטען על הכתפיים שלך של להוכיח את עצמך", סיפר על קבלת העיטור.

יוני הוא חלק מצוות של ישראלים הנמצאים בעשור החמישי לחייהם ובוחרים שוב ושוב להתייצב, ומ-7 באוקטובר עד היום לא נותרה חזית אחת שהחמיצו. חבר צוות: סיפר "היה לנו ברור שלבנון תחזור.בזמנו אמרנו שזה עניין של זמן".

"חשוב להגיד שכל יציאה מהבית למילואים האלה היא מאבק ואתגר. זה להשאיר בבית אישה וילדים. זה לא פשוט. כל פעם מסבב לסבב זה נהיה יותר ויותר קשה", אמר חבר הצוות. יוני סיכם: "החברות היא בונוס חזק מאוד וזה בהחלט מחזק, אבל צריך להבין שהקריאה הזאת להגיע ולשרת היא אחריות לאומית, זה מעבר לחברות. עם ישראל חי!".