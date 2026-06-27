לאחר חתימת ההסכם: מה יעלה בגורל פרויקט המנהרות של חיזבאללה שטרם פורק?

מתחת לפני השטח בלבנון נחשפה "מפלצת" תת-קרקעית חסרת תקדים. לא מדובר רק במנהרות, אלא בפרויקט מדיני איראני אדיר: ערים מבוטנות המאכלסות מחסני טילים, תחמושת וציוד שהייה. האיום, שנועד להתפרץ ב"יום פקודה", מגמד את המטרו של חמאס וחושף תחכום שנועד להסתיר מאות לוחמי רדואן בדרכם לפשוט על הגליל.

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הוויכוח בצמרת הביטחונית אינו חדש. כבר ב-2018 התחוללה דרמה בין הדרג המדיני לצבאי סביב תעדוף החזיתות. למרות המעקב ארוך השנים, צה"ל נתקף תדהמה מול היקף הפרויקט בשטח. נסראללה חוסל, אך התשתית שבנה מתחת למסגדים ולבתי החולים נותרה פצע פתוח שדורש כעת טיפול שורש יסודי.

כיום, לוחמי צה"ל מפרקים את רשת המנהרות מטר אחרי מטר. מפקדים בכירים מזהירים: אסור לסגת עד להשמדה מוחלטת. המטרה היא לדחוף את הגבול קדימה ולהשאיר שטח משוטח ומפונה. רק נוכחות נחושה בעומק השטח תמנע את הסבב הבא ותבטיח שהאיום לא יצמח שוב בחסות הסכמים מדיניים שבריריים.

במבט קדימה, המפתח הוא שיקום הצפון והחזרת האתוס ההתיישבותי. הלקח מהשביעי באוקטובר ברור: אין מקום לאשליות או למדיניות הבלגה. בעזרת חזון ממשלתי נדיב ומציאות ביטחונית חדשה, הצפון יכול לפרוח מחדש בתוך חמש שנים, כשהפעם הביטחון מבוסס על עוצמה צבאית ולא על תקווה בלבד.