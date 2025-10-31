פרשת הפצ"רית: קציני הפרקליטות דנו ביניהם טרם ההדלפה

אחרי שהפצ"רית יפעת תומר ירושלמי הודתה שאישרה את הדלפת הסרטון משדה תימן והגישה את התפטרותה לרמטכ"ל אייל זמיר, ממצאי החקירה מעלים כי יש בפרשה מעורבים נוספים.

ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש, דיווחה הערב (שישי) ב"קבינט שישי" כי לקראת ההדלפה, קצינים בפרקליטות הצבאית דנו ביניהם על הנושא בקבוצת "וואטסאפ" פנימית שהיו חברים בה כעשרה קצינים, ביניהם אנשים בתוך הפרקליטות הפלילית. בין היתר היו בקבוצה גם קצינים בכירים, בהם הדוברת החשודה שהדליפה את הסרטון.

במכתב ההתפטרות שהגישה מוקדם יותר היום, תומר ירושלמי ציינה כי היא לוקחת אחריות מלאה על ההדלפה של הסרטון לתקשורת והסבירה כי ניסתה לפעול מול קמפיין נגדי שהופעל מול מערכת אכיפת החוק. היא צפויה להיחקר בשבוע הבא במשטרה: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה שקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא".

בהמשך שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב בחריפות והודיע שישלול ממנה את דרגות האלוף: "ננקוט את כל הסנקציות - בראשן שלילת דרגות האלוף". ל-i24NEWS נודע כי נשיא המחוזי בחיפה השופט אבי לוי קיבל הצעה להחליף אותה. הוא טרם השיב להצעה.