הפיגוע והמחדל: כתבנו עם תיעוד הפרצות בגדר באזור ירושלים

מומלצים -

יממה לאחר הפיגוע הקטלני בצומת רמות בירושלים: בית המשפט השלום בעיר האריך היום (שלישי) את מעצרו של תושב מזרח ירושלים, שחשוד בהסעת המחבלים מאזור קו התפר לשכונת רמות.

הפיגוע הרצחני הציף מחדש את המחדל הביטחוני בגדר ההפרדה על קו התפר מאחר שכפי הנראה שני המחבלים ניצלו את הפלטפורמה הנוחה לחדירת שב"חים מאיו"ש בדרכם לפיגוע. אפילו במערכת הביטחון מודים בכך, גדר ההפרדה שתוכננה לחצוץ בינינו לבין הריכוזים הערביים באיו"ש ולחזק את מרכיבי ההגנה על אזרחי ישראל אינה יעילה.

חדירת שב"חים לישראל במקטע הזה בצפון ירושלים, בפאתי שכונת בית חנינא מוכרת וידועה, יש שקוראים לזה "טיילת הדאחיה", עם חבל שמשתלשל מעל הגדר או פרצה בקיר עצמו באים ויוצאים שוהים בלתי חוקיים, באין מפריע ביום ובלילה ולעיתים לעיני הנוסעים בכביש הזה.

לאחר הביקורת הקשה על תפקוד המשטרה וצה"ל, ביממה החולפת תוגברה הפעילות לאורך קו התפר בדגש על עוטף ירושלים, נאטמו פרצות מוכרות בגדר ונעצרו שבח״ים ונהגים שהסיעו אותם. אבל בעוד מספר ימים גם הזרקור התקשורתי כנראה ידעך, ופתרון של ממש לא נראה לעין.