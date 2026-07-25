תקרית נוספת ביהודה ושומרון: במהלך עימות בין ישראלים לפלסטיניים סמוך למוצב סוסיא באזור הר חברון - נחטף נשק של אחד הישראלים בידי פלסטיני שהכה אותו בראש ופצע אותו באורח קשה. כוחות רבים הגיעו לזירה. המחבל נמלט לאחד הכפרים הסמוכים.

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המחבל ככל הנראה ירה באוויר לאחר שחטף את הנשק, כאשר לא מוכר פצוע מירי בשלב זה. גם כוחות צה"ל קפצו לשם ובשלב זה מתבצע אחריו מרדף.