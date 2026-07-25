תקרית נוספת ביו"ש: נחטף נשק של ישראלי באזור הר חברון, צעיר נפצע באורח קשה

האירוע התרחש בסמוך למוצב סוסיא באזור הר חברון, כאשר פלסטיני הכה צעיר ישראלי בראשו וחטף ממנו את הנשק • לא מוכר פצוע מירי בשלב זה, כוחות צה"ל קפצו לשם ובשלב זה מתבצע אחריו מרדף

ינון שלום יתחשלומי הלר ■ ינון שלום יתחשלומי הלר
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אירוע חטיפת נשק מישראלי באזור הר חברון
אירוע חטיפת נשק מישראלי באזור הר חברוןלפי סעיף 27א'

תקרית נוספת ביהודה ושומרון: במהלך עימות בין ישראלים לפלסטיניים סמוך למוצב סוסיא באזור הר חברון - נחטף נשק של אחד הישראלים בידי פלסטיני שהכה אותו בראש ופצע אותו באורח קשה. כוחות רבים הגיעו לזירה. המחבל נמלט לאחד הכפרים הסמוכים.

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המחבל ככל הנראה ירה באוויר לאחר שחטף את הנשק, כאשר לא מוכר פצוע מירי בשלב זה. גם כוחות צה"ל קפצו לשם ובשלב זה מתבצע אחריו מרדף.

אירוע חטיפת נשק מישראלי באזור הר חברון
אירוע חטיפת נשק מישראלי באזור הר חברון
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