דרמה בצמרת הביטחונית: שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז הערב (ראשון) בשידור חי בערוץ 14 כי החליט למנות את אלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז, במקומו של האלוף אבי בלוט.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

https://x.com/i/web/status/2084004256932151616 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ההכרזה תפסה את צמרת צה"ל בהפתעה מוחלטת, ובלשכת הרמטכ"ל לא ידעו על ההחלטה מראש. הצעד מגיע בעיתוי מפתיע, שכן האלוף בלוט נחשב למי שהוביל צעדים דרמטיים לטובת ההתיישבות ביהודה ושומרון.

הצעד של השר מגיע ברקע עימות מול אלוף הפיקוד: בשבוע שעבר ערער בלוט על החלטה של שר הביטחון, שהודיע כי יש לקבל את הערעור שהוגש נגד צו ההגבלה שקיבל טל ינון דרדיק - החשוד בהתעללות בפלסטינים ושובת רעב במעצר. הצו, המאפשר הגבלת זכויות בשל חשש למסוכנות לציבור, בוטל על ידי השר.

https://x.com/i/web/status/2084022213754142917 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

במהלך הריאיון התייחס שר הביטחון ישראל כ"ץ לצעד של אלוף הפיקוד והבהיר: "האלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות שלנו, גם אם הסמכות היא שלו. אני חלוק עליו, הוא והפרקליטות הגישו ערעור. נכון, בהתאם לסמכותם - בניגוד למדיניות שלי". כ"ץ הוסיף: "אם אתם רוצים לבחון שליטה שלי במערכת - היא מוחלטת, במה שצריך".

דובר צה"ל

בנוגע לזהות המחליף, הסביר שר הביטחון ישראל כ"ץ: "יש אלוף דדו בר כליפא, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל, הוא דור הגיבורים והכרעה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז", וציין כי הרמטכ"ל המליץ עליו. עם זאת, סביב המינוי המתוכנן שוררת אי-בהירות, שכן אלוף בר כליפא עצמו אינו מעוניין בתפקיד בעת הזו.

בעקבות ההכרזה בשידור, נרשם עימות חזיתי ויוצא דופן בין הדרג המדיני לצבאי. מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ״ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו ואחת שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ״ל היא תאושר בהתאם לנהלים".

מנגד, בלשכת שר הביטחון מיהרו להגיב והבהירו כי כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל לשר כ"ץ למנות את בר כליפא לתפקיד ואף ביקש ממנו לראיין אותו. בלשכת כ"ץ הוסיפו כי השר קיים עמו ריאיון אישי ביוני, התרשם ממועמדותו והחליט כעת להודיע על קבלת המלצת הרמטכ״ל בסבב המינויים הבא, תוך הדגשת מדיניותו לקדם מפקדים התקפיים.