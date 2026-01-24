מהיעלמות לרצח: הותר לפרסום מידע חדש בתיק גיא חבר, שנעדר כ-30 שנה

לפני כשלושה שבועות כוחות הביטחון עצרו חמישה חשודים, תושבי הכפר טובא-זנגרייה, בחשד למעורבות בהיעלמותו של החייל גיא חבר לפני כ-29 שנים, כך הותר אמש (שישי) לפרסום. המעצרים בוצעו בעקבות מידע מודיעיני חדש שהגיע לידי המשטרה ושב"כ. החקירה נתקלה במבוי סתום - וחלק מהחשודים כבר שוחררו.

מוקדם יותר החודש בית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת הטיל צו איסור פרסום על הפרשה הנמשכת מעל שלושה עשורים. הפרשה נחקרה כתיק רצח ביאחב"ל בלהב 433. מעורבים בחקירה כלל גופי האכיפה והביטחון במדינה - בהם גם שב"כ.

סמל גיא חבר, לוחם בחיל התותחנים, נראה בפעם האחרונה ב-17 באוגוסט 1997 בבסיסו ברמת הגולן. הוא יצא מהבסיס כשהוא לבוש מדי ב' וחמוש ברובה גליל, ומאז נעלמו עקבותיו. היעלמותו הותירה סימני שאלה רבים, שכן לא נמצאו סימני מאבק, כתמי דם או פריטים אישיים שהיו יכולים לשפוך אור על שאירע באותו בוקר. לאורך השנים נבחנו כיווני חקירה רבים, החל מאפשרות של התאבדות או תאונה בשדות המוקשים של הרמה, ועד להשערות כי נחטף לסוריה.

משפחתו של גיא, ובראשה אמו רינה חבר, מנהלת מזה שלושה עשורים מאבק ציבורי עיקש למען המשך החיפושים ובירור מה עלה בגורלו של בנה. לאורך השנים בוצעו מספר מבצעי חיפוש נרחבים ברמת הגולן, כולל ייבוש מאגרי מים וסריקות בבורות עמוקים, אך כולם הסתיימו ללא ממצאים.