עשרים שנה אחרי, המפקדים של אח"י חנית - ספינת הדגל של חיל הים שהייתה אז בשיא תפארתה - נפגשים שוב מול המצלמות. מה שהתחיל כמשימת סגר שגרתית מול חופי לבנון עם תחושת ביטחון מלאה וראש שקט, הפך במהרה לדרמה ששינתה את חייהם. "הכרנו את הזירה הזאת טוב יותר מהבית", הם מספרים, ולא דמיינו שהשלווה עומדת להתנפץ לרסיסים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הערב ירד, ובספינה התקיימה המסורת המאחדת: ארוחה חגיגית, קידוש וברכת המוציא. בדיוק כשהמזלגות היו בדרך לפה, זעזע בום על-קולי אדיר את גוף הפלדה. השקט המוחלט שהשתרר בשניות הראשונות היה מצמרר. "אף אחד לא הבין מה קורה", מתארים הלוחמים את רגעי הקיפאון, כשהאורות מהבהבים וריח חריף של שריפה ועשן שחור החל למלא את המדורים.

בתוך שניות הפכה הספינה לשדה קרב של הישרדות. בעוד הלהבות משתוללות על המנחת ומאיימות להצית את מכלי הדלק, המכונאים במעמקי הספינה נלחמו על נשימתם בעשן סמיך תוך שהם בורחים בעיניים עצומות מתוך התופת. הדילמות היו קשות מנשוא: האם לנטוש את הספינה? היכן לעמוד כדי לשרוד את הפיצוץ הבא?

כשהעשן התפזר, החלה הספירה הכואבת - "ספירת מפליגים". הידיעה שלא כולם שרדו היכתה בהם: "חזרנו פחות ארבעה". עשרים שנה חלפו, אך הצלקות נותרו פתוחות. עבור המפקדים, האחריות על אלו שנשארו מאחור היא משא שמלווה אותם בכל יום. זהו סיפור על ספינה אחת, לילה של גבורה וכאב, ופצע בלב הים שלעולם לא יירפא.