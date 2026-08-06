סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס לפוקס ניוז: "ראש הממשלה נתניהו לא התעמת איתי בפגישה בבלייר האוס. ישראל היא שותפה נהדרת. היא בעלת ברית של ארצות הברית, אבל כמו חברים לפעמים יש בינינו חילוקי דעות. המציאות הפשוטה היא שתפקידי בתור סגן נשיא הוא לפעול למען האינטרסים של לא אחרת מארצות הברית. הייתה לנו שיחה טובה וישירה" (ברק בטש)