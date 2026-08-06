טראמפ: היינו מוכנים לתקוף באיראן - בעוצמה החזקה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה
הותר לפרסום: רס"ן במיל' הראל בירנשטוק ורס"ם במיל' תמיר וקנין נפלו בקרב בדרום לבנון • דיווח: הנשיא האמריקני דרש משר המלחמה הגסת' מדוע לא שוקפה בפניו תמונת המצב בנוגע למחסור בתחמושת • עדכונים שוטפים
רס"ן במיל' הראל בירנשטוק ורס"ם במיל' תמיר וקנין נפלו בקרב בדרום לבנון, כך הותר היום (חמישי) לפרסום. דיווח ברויטרס: איראן הזהירה את מדינות המפרץ כי כל תקיפה אמריקנית חדשה בשטחה תוביל לפעולת תגמול נגד תשתיות אנרגיה קריטיות באזור.
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טראמפ: אני מעדיף עסקה עם איראן, כי אני לא רוצה להרוג אנשים. היינו מוכנים לתקוף אותם בעוצמה החזקה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ואז, הם התקשרו אלי ואמרו לי - בבקשה אל תעשה את זה (אלון גל)
https://x.com/i/web/status/2085121256354136252
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רויטרס: איראן הזהירה את מדינות המפרץ כי כל תקיפה אמריקנית חדשה בשטחה תוביל לפעולת תגמול נגד תשתיות אנרגיה קריטיות ברחבי האזור (אלון גל)
דיווח ב-AP: צוותי המשא ומתן של איראן ועומאן השלימו את ניסוח טיוטת ההסכם לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז וממתינים לאישור הסופי של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי (אלון גל)
רויטרס: איראן הזהירה את מדינות המפרץ כי כל תקיפה אמריקנית חדשה בשטחה תוביל לפעולת תגמול נגד תשתיות אנרגיה קריטיות ברחבי האזור, כך לפי חמישה מקורות. האזהרה הועברה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ איים ב-28 ביולי לתקוף את רשת האנרגיה והתשתיות של איראן (אלון גל)
במהלך הלילה: ערוצים לבנוניים דיווחו על תקיפה ישראלית באזור כפר ברג' א-שמאלי שבדרום לבנון (איילי כהן)
https://x.com/i/web/status/2085140134429635009
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הותר לפרסום: רס"ן במיל' הראל בירנשטוק ורס"ם במיל' תמיר וקנין נפלו בקרב בדרום לבנון
סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס לפוקס ניוז: "ראש הממשלה נתניהו לא התעמת איתי בפגישה בבלייר האוס. ישראל היא שותפה נהדרת. היא בעלת ברית של ארצות הברית, אבל כמו חברים לפעמים יש בינינו חילוקי דעות. המציאות הפשוטה היא שתפקידי בתור סגן נשיא הוא לפעול למען האינטרסים של לא אחרת מארצות הברית. הייתה לנו שיחה טובה וישירה" (ברק בטש)
וושינגטון פוסט: הנשיא טראמפ דרש במהלך ישיבת הממשל בקמפ דיוויד תשובות משר המלחמה הגסת' מדוע לא שוקפה בפניו תמונת המצב המלאה בנוגע למחסור בתחמושת. לפי שני גורמים המעורים בפרטים, טראמפ הטיח בהגסת' כי הוא היה בטוח ש"בעיית התחמושת כבר נפתרה". הגס'ת בתגובה האשים את הסגן שלו וטען שהוא זה שהיה אמור לעדכן את הנשיא בסוגייה. גם הבית הלבן וגם הפנטגון הכחישו הדיווח (ברק בטש)