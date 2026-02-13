שנתיים לחילוץ של לואיס ופרננדו: צה"ל חשף תיעוד חדש ומרגש

שנתיים לחילוץ המדהים מרצועת עזה. דובר צה"ל פרסם הבוקר (שישי) תיעוד חדש ממבצע החילוץ של שורדי השבי פרננדו מרמן ולואיס הר מרצועת עזה. הסרטון שנחשף ממצלמת הגוף של הלוחמים מראה את הרגעים שאחרי החילוץ, ואת המפגש של השבים עם כוחות צה"ל.

"כולם פה, יש לי כאן שני יהלומים", נשמעים קולות הלוחמים בקשר בזמן שלואיס ופרננדו כבר יושבים עמוק בתוך במסוק. לאחר מכן הלוחמים שואלים את לואיס ופרננדו למצבם: "אם אתם מרגישים משהו, כואב, בחילות, רק תגידו לנו, כי יש לנו את כל הציוד בשביל לבדוק אתכם".

בהמשך נשמע לואיס הר אומר ללוחמים תודה ואחד מהם עונה בחזרה "תודה לכם". הר גם נשמע מזמין בחיוך את הכוח לביתו לאכול פיצות שיכין בעצמו. "תבואו לאורים, תגיעו ואני אעשה לכם פיצות". אחד הלוחמים השיב: "בטוח שנבוא אבל אנחנו נעשה לך פיצות".

כזכור, מבצע יד זהב היה מבצע משותף של צה"ל, השב"כ והימ"מ לחילוץ בני הערובה פרננדו מרמן ולואיס הר ממחנה הפליטים רפיח, לאחר שנחטפו במתקפת הטרור על ניר יצחק ב-7 באוקטובר 2023. המבצע לשחרורם נערך ב-12 בפברואר 2024, במהלך הלחימה ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל, והסתיים בהצלחה עם חילוצם לאחר 129 יום בשבי.