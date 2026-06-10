בצה"ל מאשרים: חלק מטיל איראני פגע בבסיס חיל האוויר ברמת דוד

דובר צה"ל אישר לפרסם היום (רביעי) כי אותרה פגיעה של חלק מטיל ששוגר במטח האיראני שלשום לעבר הצפון. גורמים בצה"ל טוענים כי הפגיעה אירעה באזור זניח וכי לא מדובר בפגיעה משמעותית.

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אחרי התקיפות, האיראנים הודיעו כי חלק מהשיגורים ביום שני האחרון כוונו לעבר הבסיס. בצה"ל עדיין מתחקרים את האירוע, בין היתר האם הפגיעה הייתה ישירה או שכתוצאה מנפילת רסיס או שבר יירוט. באירוע לא היו נפגעים בגוף.

בסיס רמת דוד, הממוקם כ-50 ק"מ מגבול לבנון ובו מוצבות שתי טייסות F-16, נמצא ברשימת היעדים של ארגוני הטרור. במהלך מבצע "שאגת הארי" הבסיס נפגע לפחות פעמיים. בשנת 2024 בחיזבאללה פרסמו תיעוד מתוך הבסיס, בו נראו מפקדות, האנגרים, מחסני אמל"ח ומיכלי דלק. כמו כן פורסמו פרטים של קצינים בכירים בבסיס, בהם גם מפקד הבסיס.