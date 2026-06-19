דובר צה"ל התיר הבוקר (שישי) לפרסום כי סא"ל דור גדליה בן שמחון, בן 32, מבית השיטה, מפקד גדוד 52, עוצבת "עקבות הברזל" (401), נפל בקרב בדרום לבנון. הותיר אחריו אישה ושתי בנות. בתקרית הקשה נהרגו שלושה לוחמים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום.

סא"ל בן שמחון ז"ל נכנס לתפקידו כמג"ד 52 ב-20 באפריל 2026, כשבוע לאחר שמפקד הגדוד נפצע באורח קשה במהלך הלחימה. הוא קיבל על עצמו את הפיקוד בשעה מורכבת, והוביל את לוחמי הגדוד בנחישות ובאחריות לאורך תקופת הלחימה בחודשיים האחרונים.

גדל בחיל השריון בחטיבה 401, וביצע בה את מרבית תפקידי הפיקוד המשמעותיים לאורך שירותו. הוא פיקד על לוחמים ומפקדים בשורה של תפקידים מבצעיים, בלט במקצועיותו ובמנהיגותו, ובהמשך מונה לראש לשכת אלוף פיקוד הצפון במהלך מבצע "חיצי הצפון" עד להחזרת התושבים וסיים את תפקידו באוגוסט. לאחר מכן יצא לקורס פיקוד ומטה, ובאפריל שב לשדה הפיקוד ומונה למפקד גדוד 52.

בן שמחון גדל במשפחה של לוחמים - הוא וארבעת אחיו התגייסו לחטיבה 401 ואח נוסף התגייס לחטיבת גולני. אשתו משרתת כקצינה קרבית, בחיל האיסוף הקרבי והגבולות.כשנדרש לכך, נכנס תחת האלונקה וקיבל את הפיקוד על הגדוד ברגעים מורכבים של לחימה. הלילה נפל בקרב כשהוא מוביל את אנשיו בחזית, יחד עם צוות הטנק שלו - שלושה לוחמים נוספים שנפלו לצדו.

עם כניסתו לתפקיד, כתב איגרת לחיילים, בה כתב: "בתחושת שליחות אדירה אני מצטרף למורשת ארוכת שנים המתעצמת ביתר שאת יחד עם ההיסטוריה של מדינתנו, מאז השבעה באוקטובר 2023. חלוצי העשייה של הגדוד מותירים חותם בכל זירות הלחימה וכן גם רוח הלחימה שלכם - אנשי הגדוד. בעוד מספר רגעים נמצא כולנו גאווה על העשייה וכמובן נחגוג את יום העצמאות ה-78 של מדינתנו. ובעוד מספר רגעים, נשוב אל משימתנו, מאוחדים וקטלניים - נחושים להכריע את אויבינו למען ביטחון תושבי ישראל".

בתגובה לתקרית הקשה, צה"ל פתח בסדרת תקיפות נגד יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. דיווחים על לפחות 23 הרוגים לבנונים.

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נשיא המדינה יצחק הרצוג: "סגן-אלוף דור בן שמחון ז"ל, ושלושת הנופלים ששמותיהם טרם הותרו לפרסום, מצטרפים לרשימה ארוכה וכואבת מנשוא של בנות ובנים שנפלו בהגנה על המולדת והעם. כל אחד מהם עולם ומלואו, עם חלומות, תקוות ושאיפות שנגדעו באיבן. יחד עם עם ישראל כולו, אנחנו מחבקים את המשפחות האהובות והיקרות ושולחים להן תנחומים מעומק הלב בשעה קשה זו. אנו מתפללים לרפואת הפצועים ולשלומם של כלל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. יהי זכרם של גיבורינו ברוך".