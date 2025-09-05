מנהיגים על הכוונת: גולדה והפצצה בניו יורק

מומלצים -

חצי שנה בלבד אחרי טבח מינכן - שבו נרצחו 11 ספורטאים ישראלים , ארגון "ספטמבר השחור" חיפש נקמה. גולדה מאיר, שהורתה על מבצע "זעם האל" לחיסול המחבלים, הפכה למטרה מספר אחת.

ינואר 1973 – ניסיון ראשון: ירי טילי כתף סטרלה על מטוסה של גולדה ברומא. הטילים כבר הגיעו לאיטליה, מוסתרים בתוך שטיחים, אבל סוכן מצרי כפול – אשרף מרואן – העביר התרעה למוסד. האיטלקים עצרו את החוליה רגע לפני שהמטוס נחת. אבל אז הגיע הניסיון הגדול באמת.

מרץ 1973 – ניו יורק. ח'אלד אל-ג'ווארי, מחבל עיראקי-פלסטיני, מציב שלוש מכוניות תופת עמוסות סמטקס, גז ונפט – במנהטן ובנמל התעופה קנדי. היעד: שיירת גולדה. המועד: 4 במרץ, בצהריים.

אבל אז קרה נס. המחבל ניסה להפעיל את המטענים – והם לא פעלו. תקלה טכנית פשוטה. גולדה עברה – וניצלה. והצירוף המדהים לא נגמר כאן: יומיים אחר כך – פקחי חניה בניו יורק גוררים בטעות שתיים מהמכוניות למגרש גרירה. בלי לדעת שהם נוגעים בפצצות ענק.

ואז – הקלף האחרון. ה-NSA האמריקני יירט מסר מוצפן מעיראק, עם מיקומי שלוש המכוניות. ה-FBI ומשטרת ניו יורק פשטו – ומצאו את כולן. מומחה חבלה נטרל את המטען, שתואר ככזה שהיה מייצר כדור אש בגובה 20 מטר ורדיוס קטלני של עשרות מטרים. בנס, זה לא קרה.

חלץ 1 – הנס השחור

בלי הכשל הטכני, בלי פקח החניה הסבלני, ובלי יירוט מודיעיני נדיר – מרץ 1973 היה נחרט בתולדות העולם כיום של אסון נורא בלב ניו יורק. אבל גולדה ניצלה. והסיפור – שנחשף רק ב־2009 – נשמע כמו סרט הוליוודי. רק שהוא התרחש באמת.