פרסום ראשון: בכירים בסנטקום אמרו לצה"ל ולמשרד הביטחון כי החלטת שרת התחבורה מירי רגב "פוגעת ישירות בצרכים המבצעיים של הכוח האמריקני הפועל באזור". כך פרסם הערב (שלישי) פרשננו הצבאי יוסי יהושוע במהדורה המרכזית. גורם צבאי בכיר מסר: "הדרישה שלהם מוצדקת, מטוסי התדלוק הם נכס אסטרטגי".

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כאמור, מוקדם יותר היום משרד התחבורה הנחה את רשות שדות התעופה להוציא הוראה לבקרה האווירית הישראלית כי "אין לאשר למתדלקים אמריקנים נוספים לנחות בנתב"ג". עם זאת, למרות ההסכם מול ארצות הברית לפינוי מתדלקים מנתב"ג, הכמות אפילו עלתה, וקיים חשש אמיתי שאלפי כרטיסי טיסה יבוטלו בקיץ.

בחודש שעבר פרסמנו לראשונה כי צבא ארצות הברית החל לצמצם את נוכחות מטוסי התדלוק בנתב"ג בעקבות בקשה רשמית מצד ישראל, כדי להגדיל את קיבולת המטוסים האזרחיים לקראת חופשות הקיץ הצפויות. מטוסי התדלוק תוכננו לעבור לבסיסים אחרים במזרח התיכון, ולא לרדת מפריסת הכוחות.