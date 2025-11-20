חייל מבאר שבע נעצר בחשד שביצע משימות ריגול עבור איראן

רפאל ראובני, חייל חיל האוויר, בן 21 מבאר שבע, נעצר בחשד שביצע משימות ריגול עבור איראן, כך חשפו היום (חמישי) המשטרה ושב"כ. ראובני נעצר בחודש אוקטובר האחרון, בפעילות משותפת של שב"כ ויחידת הפח"ע של ימ"ר דרום במשטרה. הוא חשוד בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות בהן שקיים קשר עם גורמי מודיעין איראנים.

חקירתו בשב"כ ובמשטרה העלתה כי במהלך השבועות האחרונים עמד החשוד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות ביטחוניות שונות עבורם, תוך שהוא מבין כי הוא פועל בהכוונה איראנית וכי יש במעשיו כדי לפגוע בביטחון המדינה.

בתוך כך, העביר ראובני לבקשת מפעיליו האיראנים צילומים שונים שביצע בעיר מגוריו, הטמין עבורם טלפון וקופסת סיגריות וכן אסף מנקודת מסתור כרטיס סים. בנוסף, שלח למפעילו צילום של החוגר הצבאי שלו. עוד עולה כי הסוכן הציע לו "בונוס" - 50 שקלים עבור כל חייל מהבסיס שיעביר עליו פרטים. ראובני נענה להצעה והעביר רשימה של 16 אנשים. לטענתו, העביר רשימה מפוברקת של אנשים אחרים.

כמו כן, עולה כי במסגרת הפעלתו, התבקש לאמת את מיקומו של אקדח שהונח בנקודת מסתור ובהמשך להעבירו למיקום אחר. בהתאם להנחיות אלה, הגיע לנקודת המסתור, איתר חפץ הנחזה כאקדח והזיזו מנקודה אחת לאחרת. בתמורה למשימות שביצע, קיבל ראובני סכומי כסף רבים באמצעים דיגיטליים.

היום הוגש נגדו כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. מקרה זה מצטרף לשורת מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על סיכול מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי טרור עויינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ואזרחיה.

"משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם. פעולות אלו מהוות עבירה חמורה על החוק ומסכנות את ביטחון המדינה", נמסר.