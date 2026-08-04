אחרי 5 שבועות: שוחררה גופתו של הצעיר מלוד שנחשד כמחבל ונורה בידי שוטר

גופתו של סמי ג'עסוס, שנחשד כמחבל ונורה בידי בשוטר, הוחזקה במכון לרפואה משפטית ושוחררה לאחר שמשפחתו עתרה לבג"ץ בדרישה לשחררה • המשפחה סיכמה עם המשטרה שבלוויה לא יהיו גילוי הסתה או ביטויי תמיכה בטרור

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החשוד בניסיון הפיגוע בלוד, 01.07.26
החשוד בניסיון הפיגוע בלוד, 01.07.26שימוש לפי סעיף 27 א'

יותר מחמישה שבועות אחרי שנורה למוות: בשעה זו מובאת לקבורה בלוד גופתו של סמי ג'עסוס, הצעיר בן ה-28 שנחשד כמפגע ונורה בידי שוטר. גופתו הוחזקה מאז במכון לרפואה משפטית, ומשפחתו אף עתרה לבג”ץ בדרישה לשחררה.

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לאחר אישור שחרור הגופה התקיימה פגישה בין בני המשפחה לבין גורמי המשטרה, שבסיומה גובש מתווה לקיום ההלוויה. במסגרת ההבנות נקבעו תנאים ומגבלות במטרה למנוע הפרות סדר, גילויי הסתה או ביטויי תמיכה בטרור.

הלוויתו של סמי ג'עסוס, שנורה למוות על ידי שוטר בלוד
הלוויתו של סמי ג'עסוס, שנורה למוות על ידי שוטר בלוד

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סמי אחמד ג'עסוס נורה למוות ב-1 ביולי, לאחר שהסתער לעבר לוחם יס"מ בלוד כשהוא אוחז בסכין וניסה לדקור. תחילה חשבו השוטרים שמדובר היה בניסיון פיגוע, אך לאחר מכן אמרו במשטרה כי כל הכיוונים נחקרים, גם האפשרות שלא מדובר באירוע על רקע לאומני. מאוחר יותר התברר כי ג'עסוס היה מתמודד נפש.

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