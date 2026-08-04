אחרי 5 שבועות: שוחררה גופתו של הצעיר מלוד שנחשד כמחבל ונורה בידי שוטר

יותר מחמישה שבועות אחרי שנורה למוות: בשעה זו מובאת לקבורה בלוד גופתו של סמי ג'עסוס, הצעיר בן ה-28 שנחשד כמפגע ונורה בידי שוטר. גופתו הוחזקה מאז במכון לרפואה משפטית, ומשפחתו אף עתרה לבג”ץ בדרישה לשחררה.

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לאחר אישור שחרור הגופה התקיימה פגישה בין בני המשפחה לבין גורמי המשטרה, שבסיומה גובש מתווה לקיום ההלוויה. במסגרת ההבנות נקבעו תנאים ומגבלות במטרה למנוע הפרות סדר, גילויי הסתה או ביטויי תמיכה בטרור.

סמי אחמד ג'עסוס נורה למוות ב-1 ביולי, לאחר שהסתער לעבר לוחם יס"מ בלוד כשהוא אוחז בסכין וניסה לדקור. תחילה חשבו השוטרים שמדובר היה בניסיון פיגוע, אך לאחר מכן אמרו במשטרה כי כל הכיוונים נחקרים, גם האפשרות שלא מדובר באירוע על רקע לאומני. מאוחר יותר התברר כי ג'עסוס היה מתמודד נפש.