שיגורים מאיראן למרכז ולדרום הארץ; נמשך הירי לגליל | עדכונים שוטפים
הטיל שכוון לדרום הארץ יורט - לא דווח על נפגעים • בגליל העליון הופעלו התרעות עקב חשש לחדירת כטב"ם מלבנון • טראמפ דחה את הדד-ליין לאיראן בעשרה ימים נוספים
1 דקות קריאה
היום ה-28 למבצע "שאת הארי": שיגור בוצע הלילה (שישי) מאיראן לאזור באר שבע והנגב, הטיל יורט ולא דווח על נפגעים. במקביל, נמשך הירי לרחבי הגליל מלבנון. טראמפ דוחה את הדד-ליין לאיראן בעשרה ימים נוספים.
אזעקות במרכז ובשומרון בעקבות שיגורים מאיראן
חשש לחדירת כטב"ם בגליל העליון
השיגור לדרום הארץ יורט - לא דווח על נפגעים (טל סבג)
אזעקות באזור באר שבע והנגב הצפוני בעקבות שיגורים מאיראן
