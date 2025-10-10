בן 22 מטייבה תכנן לחטוף חייל כדי להפסיק את המלחמה

פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אמין חסן עבד אל-קאדר עאזם (22) מטייבה, לאחר שתכנן לחטוף חייל במטרה להשתמש בו כקלף מיקוח ולכפות על מדינת ישראל את סיום הלחימה.

על פי כתב האישום, עאזם גלש באינטרנט וברשתות החברתיות בחשבונות ובאתרים הנחזים כקשורים לארגון חמאס, ובין היתר השתתף בדיונים בערוץ הטלגרם "גדוד אלשהיד עז אלדין אלקאסם" שדנו בחדשות שפרסם הארגון. כמו כן השתתף באימוני פיינטבול במטרה לקדם מוכנות צבאית ולתרגל שליטה בירי.

על רקע הלחימה ("חרבות ברזל"), קיבל עאזם החלטה לחטוף חיילים במטרה להשתמש בהם כקלף מיקוח ולדרוש את סיום הלחימה. בהמשך הוריד למכשירו ניירות עבודה מטעם ארגון חמאס המתארים דרכי לחימה, פעל להשיג נשק מאדם שאיתו שוחח על המצב בעזה והיה מודע לתוכניותיו לחטוף חיילים, וניסה לגייס שותפים נוספים לתוכנית. עאזם אף פנה לקבלת "הכשר" דתי לשם ביצוע המעשה ופנה לאדם נוסף לברר אם מותר, על-פי דיני האסלאם, לחטוף אנשים כקלף מיקוח. בנוסף, ניסה להצטייד באמצעי לחימה ולבוש טקטי. בין השאר, הזמין באמצעות האינטרנט אפוד טקטי ומכשיר קשר.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים טענה עו"ד קרת כי מסוכנותו של הנאשם ברורה בייחוד בימים טרופים אלה כאשר מדינת ישראל נלחמת במספר חזיתות, ובפרט כאשר מדובר באזרח הפועל כנגד המדינה. לעאזם יוחסה עבירה של הכנה לביצוע מעשה טרור שהוא חטיפה לשם רצח או סחיטה.