בעקבות הפרסום ב-i24NEWS על מעצר השב"חים מעזה ליד רהט: עימות פומבי בין המשטרה לשב"כ

גורם במשטרה תקף הבוקר (ראשון) את שב"כ בתגובה לחשיפת i24NEWS אמש במהדורה המרכזית, כי ברהט נתפסו שלושה מחבלים שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר: "שב"כ לא רוצה להודות בכישלון שלו, הייתה אינדיקציה מודיעינית משמעותית שהעלתה שהשב"חים פלשו ופשטו, כרגע החשודים בידיים שלהם - כל ניסיון לתעתע במידע שווה ערך למידע שהם העבירו באותו בוקר".

בהמשך, גורם במשטרה ציין "כי תוכנית מעצרם תוכננה יחד עם שב"כ בעזרת הצגת תמונת מודיעין משותפת". עוד הוסיף: "יש בניסיון זה לפגוע באמינות המשטרה בכדי לכסות על כישלון".

כאמור, הגורם במשטרה השיב לגורמי הביטחון שטענו מוקדם יותר היום כי שלושת העצורים שהו בישראל עוד טרם המלחמה, ועם ביטול כל אישורי העבודה - הפכו לשב"חים. השלושה הועברו לחקירה בבסיס שדה תימן.

כאמור, אמש חשפנו ב"מגזין השבת" את המבצע הדרמטי שביצעו כוחות המשטרה, בו סוכל מה שבקלות היה יכול להסתיים בפיגוע רצחני - שלושה מחבלים שחדרו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר אותרו ברהט, שם שהו במשך למעלה משנתיים.