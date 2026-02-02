במשרד המשפטים סבורים: האישום הצפוי נגד קרובו של זיני לא ישפיע על כהונתו

במשרד המשפטים סבורים שאין עילה להפסקת כהונת דוד זיני כראש שב"כ או לצמצום ופגיעה בסמכויותיו, גם לאחר כתב האישום הצפוי נגד קרוב משפחתו, כך פרסם הערב (שני) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

כמו כן, פורסם כי דוד זיני ליווה את החקירה, ומנע את עצמו מעיסוק בה ברגע שהתברר שקרוב משפחתו מעורב בה. כמה ימים לאחר מכן - נעצר אותו קרוב משפחתו. בתיאום עם היועמ"שית בהרב-מיארה נקבע שהחקירה הזו תמשיך להתנהל על ידי שב"כ תוך מידור ראש שב"כ, ושאת החקירה של קרוב המשפחה עצמו תבצע המשטרה.

כזכור, המשטרה הייתה צפויה להגיש היום הצהרת תובע, לקראת כתב אישום, נגד קרוב המשפחה של ראש שב"כ ומעורב נוסף החשודים במעורבות בפרשת ההברחות לעזה. בשעות הצהריים נודע כתב האישום לא יוגש היום זאת לאחר שהפרקליטות ביקשה השלמות בתיק.

כזכור, בשבוע שעבר הותר לפרסום כי קרוב משפחה של ראש השב"כ חשוד בפרשת הברחת הסחורות לעזה במקביל הובהר כי לראש השב"כ אין כל נגיעה לחשדות עצמן.