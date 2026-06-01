איתות מוושינגטון: אור ירוק אמריקני להרחבת הפעולה בביירות

גורם אמריקני מסר היום (שני) כי מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, שוחח עם נשיא לבנון עאון ועם ראש הממשלה נתניהו כדי לקדם מתווה לפיו חיזבאללה יפסיק את התקפותיו, ובתמורה ישראל תימנע מהסלמה בביירות. אלא שהנשיא עאון נתקל בתגובה מתחמקת מצד יו"ר הפרלמנט ברי, שדרש כי ישראל תפסיק לירות ראשונה, אף שחיזבאללה הוא שפתח בסבב הנוכחי ב-2 במרץ.

עמדת הממשל האמריקני היא כי חיזבאללה פועל בהנחיית טהראן, וכי איראן מעוניינת להאריך את העימות כדי לזקוף לזכותה את "הצלת המצב". הגורם הבהיר בצורה נחרצת כי ארצות הברית אינה מצפה מישראל לספוג מתקפות טרור מתמשכות על אזרחיה, ובממשל מאותתים כעת על מתן אור ירוק להרחבת הפעולה בביירות.

האיתות הדרמטי מוושינגטון מגיע ברקע שיחות של השגריר יחיאל לייטר בבית הלבן, שם הבהיר כי ישראל אינה יכולה להמשיך לספוג וחייבת לשנות טקטיקה. בממשל האמריקני הבינו כי לא ניתן עוד להגביל את צה"ל, במיוחד לאחר שסבב השיחות בפנטגון נכשל ובישראל ציינו כי "הלבנונים לא מבינים את האירוע".

סבב שיחות מדיני מתוכנן ליום שלישי הקרוב, אך קיומו מוטל בספק רב לנוכח כוונת ישראל להרחיב את הפעולה בימים הקרובים. הקשיים של ארה"ב מול איראן מייצרים עבור ישראל חלון הזדמנויות מוצלח לפעול כעת, לפני שהסכם עתידי בין המעצמות עלול להגביל אותה בהמשך.