בלעדי: הצצה נדירה לחדרי החקירות של החטיבה היהודית של השב"כ

באוקטובר האחרון, מסיק זיתים הפך לזירת תקיפה ברוטלית של פלסטינית בת 80. האירוע הזה הוביל את א', דמות דומיננטית בקרב נערי הגבעות, לחדר החקירות של החטיבה היהודית בשב"כ. דו"ח תחקיר נדיר חושף את הדינמיקה המתוחה בין החוקרים, וינטר וגברי, לבין הנחקר שמצדיק את האלימות ללא היסוס כמאבק הישרדותי על "הבית".

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העימות האידאולוגי מחריף כשהשיחה עוברת לשירות צבאי. עבור השב"כ מדובר ב"נשיאה בנטל", אך עבור א' האלונקה היא לימוד התורה. "האלונקה שלכם היא לא שלי", הוא מטיח בהם. אפילו הנתונים על הגידול במספר העולים להר הבית והתפילות שם, שמפתיעים את החוקרים עצמם, לא מצליחים לגשר על הפער שבין ממלכתיות לתפיסה דתית רדיקלית.

הדרך לחדר החקירות עברה בתרגיל: א' הוזמן בזימון משטרתי שגרתי, ורק כשעלה שמו של דוד זיני, הבין סופית מי עומד מולו. "עכשיו אני מבין בדיוק מי אתם", אמר. מכאן, השיחה גולשת למחוזות תיאולוגיים נפיצים. כשווינטר וגברי מנסים להסביר את חשיבות עבודתם, א' מגיב בחיוך חידתי ומעלה את "דין רודף" - היתר הלכתי להריגה.

בסיום, הניסיון לבנות גשר של אמון קורס אל מול המציאות. לשאלה כיצד ניתן לשפר את היחסים, א' משיב בתנאי נוקשה: "רק אם תוכיחו שאתם פועלים למען עם ישראל". השורה התחתונה שלו מהדהדת בחדר ומסכמת את הנתק העמוק: "כרגע, אינני מרגיש ככה". המאבק על הלב והתודעה של הגבעות נראה רחוק מתמיד.