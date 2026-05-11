"כל חיל האוויר עוסק בהימורים": האמירה המטרידה של הקצין החשוד בפרשת הפולימרקט

בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה היום (שני) על מעצר בית באיזוק אלקטרוני של קצין חיל האוויר שהואשם בפרשת פולימרקט. ההחלטה כוללת ציטוטים מטרידים של החשוד מחקירתו, בין היתר הודה כי "כל חיל האוויר עוסק בהימורים".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

עוד צוין כי "המדינה ביקשה לעצור את הקצין עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו וציינה שהמסכת העובדתית המפורטת בכתב האישום מלמדת על חומרת המעשים, על התעוזה, כמו גם על קיומו של יסוד סביר לחשש לסיכון ביטחון האדם, הציבור או המדינה".

--

המאשימה ציינה שהחשוד הפר באופן בוטה את האמון הבסיסי שניתן בו מלכתחילה במסגרת תפקידו, הפר חובות סודיות בסיסיות החלות עליו במסגרת תפקידו כקצין בדרגת רב-סרן במילואים, ולימד על עצמו שהוא מוכן "למכור" ידיעות ביטחוניות סודיות, שאין למעלה מהן, וזאת תמורת רווח כספי, אף במחיר של סיכון טייסי חיל האוויר, סיכון לפעילות מבצעית בעלת חשיבות עליונה וסיכון ממשי לביטחון המדינה".

עוד עולה כי החשוד טען שהוא לא הבין בזמן אמת על חומרת המעשים, וכי כבר בשלב החקירה הוא הביעה חרטה מלאה וכנה.

השופט עודד מאור ציין ש"כתב האישום מציג תמונה עגומה של קריסה ערכית ומוסרית, של הסרת עכבות ושל אבדן ערכים, והכל תמורת בצע כסף: 'אין מדובר ב"סיפור של הימורים' בלבד, אלא במסכת חמורה של מעשים פסולים שנעשו מתוך רדיפה אחר ריגוש ותאוות רווח כספי, תוך התעלמות מוחלטת מהשלכותיהם, ומהנורמות הערכיות והמוסריות הבסיסיות ביותר. הכישלון הוא עמוק, השבר גדול, ועוצמתם מתחדדת נוכח העובדה שהמדובר בקצין בחיל האוויר, שותף סוד, שלא היסס למסור ידיעות סודיות לאחר, תוך התעלמות מסיכון חיילי צה"ל והפגיעה בביטחון המדינה".

בית המשפט הדגיש שאינו נדרש במסגרת ההחלטה לטענות המשיב כי "כך עושה כל חיל האוויר" ו"כולם מהמרים" ואלו טענות השמורות למקום אחר ולעת אחרת בהליך המשפטי. אולם ציין ש"כשלעצמי, וללא קשר, הדברים מצדיקים בחינה של הגורמים הבכירים ביותר, ושמא גם, אם הם נכונים אפילו בחלקם, התבוננות פנימית עמוקה בחיל האוויר. מהחיל המגביה עוף מצופה שאנשיו לא יידרדרו לתהומות רבה".

בית המשפט הבהיר שהחלטת המעצר עד לתום ההליכים אינה עוסקת בחומרת המעשים, אלא מתייחסת אך ורק למסוכנות הנשקפת ממעשיו של הקצין, וממילא זה לא מגיע על חשבון העונש.

עוד הוסיף השופט מאור שהתרשם באופן ישיר מהקצין: "מתחושת הבושה של המשיב, מהקשיים אותם הוא חווה לאור המעצר שגדע את מסלול חייו, ואת תחושת האובדן האישי בשל המעצר, דבר שמציב לפניו גבול מרתיע וברור. התרשמתי מאדם שהתנהל באופן נורמטיבי, שנסיבות המעצר והמעצר עצמו, בתנאים לא פשוטים, גרמו לשבר בעולמו הפנימי והחיצוני, ורצונו לחלופת מעצר אינו בבחינת מן השפה אל החוץ, אלא בשל המורא מהסנקציה שתוטל עליו אם יפר את האמון שניתן בו".

עורכי הדין רן כהן רוכברגר ונאור אלון סוסנוסקי, המייצגים את איש המילואים, מסרו: "אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט המחוזי להורות על שחרורו של מרשנו מהמעצר למעצר בית. הפרקליטות אמנם התנגדה לכך, אך זו ההחלטה הנכונה והמתבקשת. כעת ניתן יהיה להמשיך מול הפרקליטות ומול בית המשפט כדי להוביל לסיום התיק באופן שונה לחלוטין מכפי שהחל".