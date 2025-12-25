המוסד נגד ליברמן: "דברים שקריים ומשוללי כל יסוד"

המוסד הכחיש היום (חמישי) את דבריו של חבר הכנסת אביגדור ליברמן, לפיו דדי ברנע הקים קבוצת עבודה עם קטאר במטרה לשיפור תדמיתה. "הפרסום הוא מופרך, שקרי ומשולל כל יסוד", נמסר.

הארגון אישר כי אכן התקיים מפגש בניו יורק, בהשתתפות השליח האמריקני סטיב ויטקוף, שם דנו הצדדים בשורת נושאים "כבדי משקל הקשורים למזרח התיכון לרצועת עזה, כולל בכירי חמאס הזוכים לאירוח בקטאר".

"הסוגיה התקשורתית היחידה שעלתה בפגישה - דרישה חד משמעית של ארצות הברית וישראל מקטאר לפעול ביחס לסיקור השלילי של אל-ג'זירה, שמעודדת שנאה, אנטישמיות וטרור", נכתב בנוסף. המוסד ציין כי עלתה גם "תביעה ברורה מקטאר לחדול את הפצת התודעה השקרית וההסתה נגד מדינת ישראל בעולם, המופעלות על ידה בפלטפורמות רבות".

יו"ר ישראל ביתנו לא חזר בו לאחר הודעת המוסד - ואמר כי הוא "עומד על כך שכל הפרטים בנוגע לפגישה בין ראש המוסד לבין נציגי קטאר בניו יורק נכונים". ליברמן הוסיף כי התדרוכים מלשכת ראש הממשלה "מזכירים את התדרוכים ההיסטרים לגבי אזהרתי בסוכות בנוגע לאיום האיראני, מהכחשה גורפת ועד לחזרה מדויקת על אותם מסרים בחודש האחרון".