משרד החוץ: "תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון עדיין קיימות – הפירוז רחוק מהשגה"

הודעתו של צבא לבנון על פירוז דרום המדינה מנשק עוררה היום (חמישי) תגובות רבות. משרד החוץ פרסם ציוץ באנגלית בו התייחס לדברים. "למרות ההצהרות שפורסמו היום בלבנון - זו עובדה שעדיין נותר מדרום לנהר הליטאני תשתית צבאית נרחבת של חיזבאללה", נכתב, "המטרה של פירוק חיזבאללה מנשקו בדרום לבנון נותרה רחוקה מהשגה".

עוד נמסר כי בישראל מכירים החלטה הלבנונית לטפל בפירוק חיזבאללה מנשקו, ובחלק מהמאמצים שנעשו עד כה בנושא. "עם זאת, הם מוגבלים - שכן חיזבאללה ממשיך להתחמש מחדש בתמיכת איראן, ששר החוץ שלה מגיע היום לביקור בלבנון. חיזבאללה מתחזק מחדש מהר יותר ממה שהוא מפורק מנשקו. יתרה מכך, מצער שישנם מקרים של שיתוף פעולה בין גורמים בתוך כוחות הביטחון הלבנוניים לבין חיזבאללה", נכתב.

עוד נמסר בהודעת משרד החוץ כי "תקיפות צה"ל נגד חיזבאללה אינן מעכבות את המטרה של פירוק הארגון מנשקו - להיפך, הן מקדמות אותו. ישראל מצפה שמאמצי כוחות הביטחון הלבנוניים לפרק את חיזבאללה מנשקו יימשכו מדרום לנהר הליטאני ובכל שאר חלקי לבנון, בהתאם מלאה להסכם הפסקת האש".

לשכת ראש הממשלה התייחסה גם היא להצהרה ופרסמה הודעה בה נכתב: "הסכם הפסקת האש קובע באופן ברור כי על חיזבאללה להתפרק לחלוטין מנשקו. הצעדים שנוקטת ממשלת לבנון וצבא לבנון בכיוון - התחלה מעודדת, אך הם רחוקים מלהיות מספקים".

כזכור, מוקדם יותר היום, צבא לבנון הודיע על פירוז דרום המדינה מנשק וכי הצליח לבסס באופן "יעיל ומוחשי" מונופול מדינתי על הנשק. עוד הוסיף: "נותרה עבודה בפינוי תחמושת שלא התפוצצה ובחשיפת מנהרות באזור".