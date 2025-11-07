סקר i24NEWS חושף: 40% סבורים שיש להעניק חנינה לפצ"רית

תוצאות סקר קבינט שישי שערך מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון במיוחד ל-i24NEWS, חשפו הערב (שישי) כי יש שוויון בנוגע לשאלה "האם אתם בעד או נגד מתן חנינה לפרקליטה הצבאית הראשית בתנאי שתהפוך לעדת מדינה?" - כאשר 40% השיבו שהם בעד ו-40% השיבו נגד. 20% ענו שאין להם עמדה בנושא.

בנוסף, רוב הנשאלים, 55%, סבורים שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה התעקשה להרחיק את עצמה מחקירת פרשת שדה תימן מכיוון שהיא חוששת שתיחשף מעורבותה האישית בפרשה. 35% סבורים שהיא פועלת במסגרת תפקידה, ו-10% השיבו כי הם לא יודעים.

לשאלה נוספת, "האם יש לבטל את כתב האישום נגד 'כוח 100', על רקע פרשת ההדלפה, מרבית הנשאלים, 56% סבורים שכן, 39% ענו לא, ו-5% השיבו שהם לא יודעים. צפו בתוצאות המלאות - בראש העמוד