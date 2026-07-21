תכנן לפגוע בבן גביר: תושב נצרת ניסה להתגייס לחמאס ולקדם פעילות טרור

הצהרת תובע הוגשה נגד מחמד עוואד, אזרח ישראל בן 29, שניסה להתגייס לחמאס ולקדם פעילות טרור • כתבת הפלילים לי עייש פרסמה כי עוואד עבד כמאבטח בתחנה המרכזית בעפולה

לי עייש ינון שלום יתח ■ לי עייש ינון שלום יתח
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מעצרו של מחמד עוואד החשוד בקידום פעילות טרור
מעצרו של מחמד עוואד החשוד בקידום פעילות טרורדוברות המשטרה

הצהרת תובע הוגשה היום (שלישי) נגד מחמד עוואד, אזרח ישראל תושב נצרת בן 29, שניסה להתגייס לחמאס ולקדם פעילות טרור שכללה פגיעה בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. כתבת הפלילים לי עייש פרסמה כי עוואד עבד כמאבטח בתחנה המרכזית בעפולה.

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בפעילות משולבת של שב"כ וימ"ר עמקים במחוז צפון נעצר עוואד לחקירה בחשד לקידום פעילות טרור. בחקירתו של מחמד נמצא כי פנה לארגון הטרור חמאס וזאת במטרה להתגייס ולקבל משאבים לטובת קידום פעילות טרור, וכן תכנן לבצע פגיעה בשר מכהן בממשלה.

בתום החקירה, הגישה הבוקר פרקליטות מחוז צפון לבית המשפט בנוף הגליל- נצרת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום כנגד עוואד.

נעצר תושב נצרת ניסה להתגייס לחמאס ולקדם פעילות טרור (קרדיט: דוברות המשטרה)
נעצר תושב נצרת ניסה להתגייס לחמאס ולקדם פעילות טרור (קרדיט: דוברות המשטרה)

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "זו הפעם התשיעית שאירגוני הטרור שמים אותי כמטרה ומנסים לפגוע בי. אני מודה לשירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, מודיעין שירות בתי הסוהר, יחידת מגן ומעל הכל להשם יתברך - שמונעים מהמחבלים לפגוע בי ובמשפחתי. אני אמשיך עם הרפורמה בבתי הכלא, להרוס בתים לא חוקיים, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים, לדאוג שניהיה בעלי הבית בהר הבית, לפתוח כיתות כוננות ולחמש את כל אזרחי ישראל. לא תפחידו אותי ולא ארתע ממכם".

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