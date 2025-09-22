בשנית: צו סגירה למסעדת "שיפודי ציפורה" בשל העסקת שב"חים

מומלצים -

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, חתם הבוקר (שני) על צו סגירה מנהלי למשך 30 ימים למסעדת "שיפודי ציפורה" בשכונת רמת החייל בצפון תל אביב, שהעסיק על פי החשד שוהים בלתי חוקיים תושבי שטחים בניגוד לחוק ובנסיבות מחמירות.

בשבוע שעבר הגיעו השוטרים לבית עסק שנמצא ברחוב הברזל בתל אביב. במהלך חיפוש שנערך במקום אותרו שני שוהים בלתי חוקיים, תושבי שטחים בגילאי 22 ו-40 - אשר שהו ועבדו בבית העסק ללא אישורי שהייה כדין. עוד עלה מהחקירה כי חלק מהשב"חים אף עובדים במקום מספר ימים.

בנסיבות אלו העסיקו בעלי העסק את השב"חים בנסיבות מחמירות. השב"חים נעצרו, ביחד עם בעל העסק ובתום חקירתם כלל המעורבים נכלאו. החקירה נגד בעלי העסק נמשכת.

לא מדובר בפעם הראשונה, המשטרה כבר עצרה בחודש יולי האחרון את המעסיק וארבעה שוהים בלתי חוקיים תושבי השטחים בחשד שהועסקו במסעדה - וסגרה את המקום.