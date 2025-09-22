בשנית: צו סגירה למסעדת "שיפודי ציפורה" בשל העסקת שב"חים

מפקד מחוז תל אביב חתם על צו סגירה מנהלי למשך 30 ימים למסעדה ברמת החייל שבצפון תל אביב • במקום אותרו שני שוהים בלתי חוקיים, תושבי שטחים בגילאי 22 ו-40

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
שב"חים נעצרו בשיפודי ציפורה ברמת החייל, יולי 2025
שב"חים נעצרו בשיפודי ציפורה ברמת החייל, יולי 2025

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, חתם הבוקר (שני) על צו סגירה מנהלי למשך 30 ימים למסעדת "שיפודי ציפורה" בשכונת רמת החייל בצפון תל אביב, שהעסיק על פי החשד שוהים בלתי חוקיים תושבי שטחים בניגוד לחוק ובנסיבות מחמירות.

בשבוע שעבר הגיעו השוטרים לבית עסק שנמצא ברחוב הברזל בתל אביב. במהלך חיפוש שנערך במקום אותרו שני שוהים בלתי חוקיים, תושבי שטחים בגילאי 22 ו-40 - אשר שהו ועבדו בבית העסק ללא אישורי שהייה כדין. עוד עלה מהחקירה כי חלק מהשב"חים אף עובדים במקום מספר ימים. 

בנסיבות אלו העסיקו בעלי העסק את השב"חים בנסיבות מחמירות. השב"חים נעצרו, ביחד עם בעל העסק ובתום חקירתם כלל המעורבים נכלאו. החקירה נגד בעלי העסק נמשכת.

לא מדובר בפעם הראשונה, המשטרה כבר עצרה בחודש יולי האחרון את המעסיק וארבעה שוהים בלתי חוקיים תושבי השטחים בחשד שהועסקו במסעדה - וסגרה את המקום.

