עו"ד נתפס מוסר מידע לאסיר ביטחוני על פרטי שחרור מחבלים

עורך הדין אכרם סמארה נתפס מוסר מידע לאסיר ביטחוני על פרטי העסקה ושחרור מחבלים. השב"ס שם לב לכך, עצר את ההיוועצות - והחליט לנקוט נגדו סנקציות בטענה שהפר את כללי שב"ס האוסרים על העברת מידע שכזה.

בנוסף, ל-i24NEWS נודע כי המחבלים השוהים בכלא הוזנו לאחרונה במידע שקרי כי בקרוב צפויה פעימה נוספת, לכאורה מתוך כוונה למנוע התפרעויות. מנגד, בשב"ס טוענים שהם לא מכירים פעולה מכוונת כזו מצידם.

בתוך כך, אחד המחבלים שהיה אמור להשתחרר בעסקה האחרונה, מת בכלא יום לפני כן. מחבל אחר שוחרר במקומו.