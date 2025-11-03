המחבל מפרשת ההתעללות בשדה תימן שוחרר במסגרת העסקה

תפנית נוספת בפרשת ההתעללות בשדה תימן, עם הידיעה היום (שני) כי המחבל שעומד במרכז הסרטון לצד לוחמי המילואים של יחידת כוח 100, שוחרר במסגרת הסכם הפסקת האש ועסקת השבויים. המחבל, שהיה עד מרכזי נגד הלוחמים וגורש לרצועת עזה, אמר שהוא מוכן לחזור לישראל כדי להעיד נגד הלוחמים במידה ויקראו לו.

במסגרת הפרשה הוגש כתב אישום בחודש פברואר האחרון נגד חמישה לוחמי מילואים של יחידת כוח 100 ששירתו במתקן הכליאה במחנה שדה תימן. הלוחמים הואשמו בנקיטת אלימות קשה וביצוע מעשה סדום כנגד המחבל שנעצר במהלך התמרון הקרקעי ברצועת עזה. בין היתר נטען בכתב האישום שבעקבות האלימות שננקטה נגד המחבל העצור, נגרמו לו שברים בצלעות ונקב בריאה. כמו כן, נטען שאחד הנאשמים דקר העצור בעכוזו באמצעות חפץ חד שגרם לקרע פנימי.

חשיפת הסרטון, שהיה חלק מחומרי החקירה, ומעצר הלוחמים העלו שאלות קשות על נוהל בטיחותי, טיוח, ועל ההשפעה הביטחונית והמשפטית. כמו כן התעוררה מחאה סביב מחנה שדה תימן ואף לפריצתו ע"י אזרחים וח"כים, ולניסיונות פריצה לכלא 10. בשבוע הבא צפוי להיחקר ח"כ צבי סוכות, ח"כ ניסים ואטורי והשר עמיחי אליהו בחשד להסתערות ופריצה לבסיס.

בשבוע שעבר נחשף כי הפרקליטות הצבאית לקחה אחריות על הדלפת הסרטון, והפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי לקחה אחריות והגישה את התפטרותה לרמטכ"ל. בהמשך נעצרה והיא צפויה להיחקר על חלקה בפרשה.