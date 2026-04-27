גורם ביטחוני בכיר מודה: "רחפני הנפץ - חתיכת הפתעה בשדה הקרב"

על רק איום רחפני הנפץ של חיזבאללה על חיילי צה"ל, גורם ביטחוני בכיר שנמצא בימים אלה בלבנון, מבהיר: "רחפני הנפץ זו חתיכת הפתעה בשדה הקרב. לא נערכנו מספיק טוב לאיום הזה, ורק בתחילת המערכה הקמנו תרגולות להתמודדות איתם".

רחפן נפץ, כלי הנשק החדש של חיזבאללה משוגר ממרחק, מאתר את נקודת הפינוי של כוח צה״ל ומנסה "להתאבד" בדיוק על הכוח. ארבעה רחפנים שחדרו במרחב א-טייבה בה פועלת אוגדה 36. שניים החטיאו, ושניים פגעו בדיוק: אחד מהם, על צוות טנק של גדוד 77. סמל עידן פוקס, בן 19 מפתח תקווה נהרג במקום - ושישה לוחמים נפצעו - ארבעה מהם קשה.

חיזבאללה הכניס למערכה את רחפני הנפץ שמאתגרים צה"ל. זה דור חדש ומסוכן יותר של הכטב"מים הזולים ששימשו אותו בסבב הלחימה הקודם.

רחפני הנפץ שחיזבאללה משתמשים בהם כמעט ולא צריכים קליטה ולכן קשה לשבש את התדרים שלהם. הם מחוברים לסיב אופטי רחוק - וכך לא ניתן להסיט אותם באמצעים אלקטרוניים. הטכנולוגיה הזו קיימת כבר כחצי עשור בשדה המערכה הקטלנית בין רוסיה ואוקראינה.

אבל בצה״ל התעוררו באיחור מסויים. את הפרומו לאתגר הרחפנים קיבלנו כבר בגבול מצרים ובירדן עם ההברחות הפליליות. שם הביאו צוותים מיוחדים של חיל האוויר כדי שיתמודדו עם הבעיה. ההצלחה הייתה חלקית. כעת, מדובר על עשרות רחפנים תוקפים בכל שבוע - בכל גזרות הלחימה. חלקם מטילים חימוש - ואחרים מנסים להתפוצץ על הכוחות.

כך מתאר את האיום גורם ביטחוני בכיר שנמצא בימים אלה בלבנון: "רחפני הנפץ זו חתיכת הפתעה בשדה הקרב. לא נערכנו מספיק טוב לאיום הזה, ורק בתחילת המערכה הקמנו תרגולות להתמודדות איתם".

משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות נכנסות כעת למרוץ של הגנה ויירוט של התופעה, אבל במקביל צה"ל יצטרך לבדוק את עצמו – מדוע החלו להתייחס ברצינות לאיום רק אחרי שהוא עלה במחיר כבד של חיי חיילים?