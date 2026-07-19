פרסום ראשון: צוות "טקילה", כוח התערבות מהירה ולוחמה בטרור המשותף לימ"מ של משטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי (שב"כ), פעל למעצר חשודים ישראליים בפשיעה לאומנית - ובהם גם "פצצה מתקתקת", כך פרסם הערב (ראשון) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

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ל-i24NEWS נודע, פעילות הצוות מיחידת העילית למעצר פעילים מרכזיים הקשורים לפשיעה לאומנית ברחבי יו"ש - אפשרה בלימת מספר אירועים במתווים שונים ברגע האחרון.

במסגרת הפעילות של היחידה המבצעית של שב"כ - יצאו לפועל עשרות מבצעים לסיכול פשיעה לאומנית, כולל גם בחודש האחרון. על פי פרסום של אריאל כהנא בסוף השבוע, מדובר בלפחות 70 מבצעים כאלו מתחילת השנה.

כזכור, ראש השב"כ הנחה להכניס את "טקילה" לפעילות מבצעית מיידית בחודש בפברואר האחרון, וכעת כאמור ההחלטה מתחילה לשאת פרי.