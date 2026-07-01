תיעוד מניסיון הפיגוע בלוד: רץ עם סכין שלופה לעבר השוטרים – ונורה למוות

תיעוד וידאו מניסיון הפיגוע הבוקר (רביעי) בלוד, מציג את רגעי המרדף הדרמטיים ברחובות העיר, עד לשנייה שבה המחבל שולף סכין, מסתער על לוחם יס"מ – ונורה למוות מטווח קצר.

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הדרמה החלה בעקבות ערנות של אזרחית, שהבחינה בחשוד חמוש בסכין בקרבת מוסד חינוכי בעיר והזעיקה את מוקד 100. ניידת סיור של תחנת לוד הגיעה בתוך דקות, אך החשוד החל במנוסה.

החשוד ניסה תחילה להיכנס למסגד מקומי שדלתו הייתה נעולה, משם המשיך בריצה מהירה לכיוון בניין העירייה. במהלך מנוסתו, נתקל החשוד בצוות לוחמי יס"מ שהיה פרוס באזור. בתיעוד נראה המחבל כשהוא שולף את הסכין, שועט לעבר אחד הלוחמים ומנסה לדקור אותו. הלוחם הדף את התוקף, ביצע ירי מדויק לחזהו ונטרל אותו במקום.

החשוד, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, זוהה מיד על ידי השוטרים בזירה מהיכרות קודמת. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר בבעל רקע פלילי עשיר; הוא הורשע בעבר והוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות סמים ואמצעי לחימה, לאחר שנתפס מחזיק ברובי סער מסוג M16 ו-M4 בשני מועדים שונים. במערכת הביטחון מעריכים כי המפגע חיפש לפגוע במכוון באיש כוחות הביטחון.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן: "החקירה נמשכת כרגע בהתאם להערכת המצב בציר הפח"ע, ובסיומה נקיים הערכת מצב משותפת נוספת עם שב"כ. אני מעניק גיבוי מלא ללוחם שחש סכנה ממשית לחייו וביצע ירי".

כוחות ביטחון גדולים וצוותי שב"כ הוקפצו לזירה בעקבות האירוע. אין נפגעים בקרב כוחותינו.