"ישראל מחזקת במודע את חמאס": נכנס פי 4 סיוע הומניטרי מהצורך לרצועה | הנתונים המלאים

אחרי שהושב החטוף האחרון מרצועת עזה ושלב א' של הפסקת בא לסיומו, דובר צה"ל פרסם הבוקר (חמישי) את נתוני הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה החל מה-7 באוקטובר. עם זאת, במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני: נכנס פי 4 סיוע הומניטרי מהצורך - חמאס מתעצם ממאות המשאיות שנכנסות בכל יום.

למעשה, נכון להיום וכחלק משלב א' של הסכם הפסקת האש - כ-4,200 משאיות נכנסות בכל שבוע. לפי מערכת הביטחון הישראלית, כדי למלא את הצרכים ההומניטריים של רצועת עזה מספיקים כ-200 משאיות ביום - אך הממוצע כרגע עומד על 600 משאיות בכל יום.

בישראל הסכימו למספר כחלק משלב א׳ ומתוך ההבנה שייצליח לשחרר חטופים אך טוענים בתוקף: "חמאס מתעצם כלכלית מכל משאית נוספת. זה קורה בחסות ובידיעה ישראלית". כיום - 4,200 משאיות נכנסות בכל שבוע. הצורך של עזה זה 200 משאיות ביום, וכיום מכניסים 600 משאיות ביום. הרבה מעל הצורך.

במערכת הביטחון דורשים כי בשלב ב' של ההסכם יש לעצור את 600 המשאיות, בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, יש להגדיר מהו הצורך בעזה, במזון וברפואה. כל משאית שנכנסת מעבר למה שצריך - יוצרת רווח של חמאס. לפי האו"ם - הצורך ההומניטרי הוא 134 משאיות ביום: 80,000 טון מזון בחודש (כלומר, 3,200 משאיות בחודש בחישוב של 25 טון למשאית).

על פי נתוני מערכת הביטחון, נכנסות 425 משאיות מזון ביום - 839,000 טון מזון בממוצע חודשי. פי 4 מהצורך שהוגדר על ידי האו"ם. בצה"ל טוענים כי כל יום מחזק את חמאס - אך עדיין מוכנים להתפשר על המספרים כחלק מהגעה להסכם. לעומת זאת, על הכנסת הסחורות דרך מעבר רפיח - יש כמעט תמימות דעים בצמרת המטכ"ל: אסור לאפשר הכנסת סחורות דרך המעבר.

מתוך חשבון ה-X של פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית

אז כמה סיוע הומניטרי נכנס באמת מתחילת המלחמה?

על פי הנתונים של מתאם הפעולות בשטחים, לשטח הרצועה נכנסו כ-112 אלף משאיות סיוע בשישה מעברים שנפתחו והופעלו על ידי צה"ל. במסגרת הציוד שהועבר לרצועה ניתן לכלול כ-1.7 מיליון טון של מזון וכ-55 אלף טון ציוד רפואי ותרופות.

במסגרת המענה הרפואי לתושבי הרצועה, הנתונים מראים כי כ-5,000 אנשי צוות הומניטריים מארגונים בינלאומיים נכנסו לרצועה, ו-42 אלף תושבים יצאו משטח הרצועה על מנת לקבל טיפול רפואי במדינה שלישית. כמו כן 600 אלף ילדים חוסנו נגד פוליו בשלוש פעימות.

נוסף על הנתונים המספריים, בדובר צה"ל אמרו כי המענה ההומניטרי לרצועת עזה ניתן במשך שנתיים באופן רובוסטי תחת תנאי מלחמה מגבילים, וכי נוסף לגורמים ישראלים נרתמו למאמץ גם שחקנים בינלאומיים, בהם איחוד האמירויות וארגונים חדשים כתחליף לסוכנות אונר"א, תוך גיבוש מנגנונים למניעת התערבות של ארגון הטרור חמאס בחלוקת הציוד ההומניטרי.

כמו כן נאמר בהודעת דובר צה"ל כי במהלך המלחמה הוטלו ספקות מצד גורמים בינ"ל ביכולת צה"ל להניע אוכלוסיות גדולות לקלוט אותן במקומות שונים ברצועה בשלבי המלחמה, בפרט במבצע מרכבות גדעון ב'.

הפרסום הבוקר מתייחס גם לסיוע ההומניטרי שניתן על ידי צה"ל בסוריה. על פי נתוני המתפ"ש, הוכנסו לשטח סוריה כ-1,300 משטחי מזון, 550 משטחי ביגוד מחסות והיגיינה, 100 משטחי ציוד רפואי, 70 משטחי מוצרי תינוקות, 370 אלף ליטר סולר, ו-13 מיכליות מים. כמו כן ניתן טיפול רפואי לכ-300 מטופלים מסוריה בשטח ישראל, והוקמו מרכזי רפואה תומכים בהם הוכשרו רופאים סוריים על ידי משרד הבריאות.