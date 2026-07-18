איראן משעה רשמית את מזכר ההבנות: "ארה"ב פתחה במלחמה"

המשטר באיראן הודיע היום (שבת) על השעיית כלל התחייבויותיו במסגרת מזכר ההבנות שנחתם בחודש שעבר מול ארצות הברית, הכולל 14 סעיפים שנוסחו בתום חודשים של תיווך פקיסטני.

שגריר איראן בפקיסטן, ד"ר רזא אמירי מוגהדאם, האשים כי "ארצות הברית פירשה את מזכר ההבנות בניגוד לתנאיו והשתלטה על חלקים ממצר הורמוז כדי להשיג את מה שלא הצליחה בשדה הקרב".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לדברי השגריר, איראן לא תשלים עם הפרשנות השרירותית שלטענתו הפרה באופן בוטה את ההבנות, והוא קרא לקהילה הבינלאומית לגנות את הצעדים האמריקניים.

ההחלטה האיראנית לנתק מגע מההסכם הגיעה לאחר שבוושינגטון בחרו, לטענת טהרן, לפעול בניגוד לעקרונות הבינלאומיים ולתקוף את התשתיות במדינה: "כעת, ארצות הברית פתחה במלחמה בניגוד לתנאי מזכר ההבנות".

https://x.com/i/web/status/2078426539138646432 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

עדיין לא ברור האם הצעד יקפיא את הסעיפים המרכזיים במסמך שפורסם בכלי התקשורת בארה"ב, אשר קבעו כי איראן תדלל אורניום בשטחה ותאפשר מעבר בטוח במצר הורמוז, בתמורה להסרת סנקציות מוחלטת ותוכנית שיקום כלכלית מערבית.

מזכר ההבנות חתר להבטיח את הריבונות הטריטוריאלית של לבנון ואיראן וכלל התחייבות אמריקנית לפיתוח תוכנית סיוע חסרת תקדים של כ-300 מיליארד דולר. בין היתר, הצדדים היו אמורים לשמור על סטטוס-קוו גרעיני וצבאי ולגבש הסכם סופי בתוך חודשיים, ללא כל אזכור של מדינת ישראל.

ברקע קריסת ההסכם, פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) הודיע הבוקר כי כוחותיו סיימו את הלילה השביעי ברציפות של תקיפות נגד איראן, תוך הפעלת מטוסי קרב, רחפנים וספינות מלחמה ואכיפת מצור ימי מלא על הנמלים.

מנגד, המשטר באיראן הגביר את תקיפותיו באזור ופגע הבוקר במפעל חשמל ומתקן התפלה בכוויית, דבר שהוביל לפגיעה ברכיבי תחנת הכוח ולפריצת שריפות שטופלו על ידי מחלקת הכבאות הכוויתית, שם נפצעו מספר כבאים ועובד. בעקבות ההסלמה ודיווחים על פיצוצים נוספים בירדן, פרסמה ארצות הברית אזהרת מסע חמורה למזרח התיכון, כולל לישראל, והודיעה כי מספר מחייליה נפגעו בשבוע האחרון.