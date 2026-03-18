פקודת התמרון לצה"ל: לכבוש כל מרחב בלבנון שמשגרים ממנו נ"ט - עד הודעה חדשה

בדרג המדיני מתכוונים להנחות את צה"ל לכבוש כל מרחב בלבנון שמשגרים ממנו נ"ט - עד הודעה חדשה, כך פרסם הערב (רביעי) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. הכוונה היא לקחת את כל המרחבים שמאיימים על התושבים, ובכל מקרה את קו הכפרים הראשון בדרום לבנון - ולהחזיק בו.

גורם ביטחוני בכיר מסר ל-i24NEWS: "דמיינו קלף מיקוח, עד יבואו לפדות אותו בתנאים של ישראל". עוד אמר הבכיר כי אין עם מי לעשות משא ומתן בצד השני, ואין דרך שבה ממשלת לבנון יכולה לפרק את חיזבאללה, לכן זו הפעולה האפקטיבית ביותר".

במקביל, אחרי האיום של שר הביטחון ישראל כ"ץ אתמול, הלחימה בצפון עולה שלב עם פגיעה בתשתיות אסטרטגיות בלבנון המשמשות את חיזבאללה, כשבמרכז המהלך הופצצו גשרים שמחברים בין דרום לבנון לשאר המדינה.

אמש חיל האוויר תקף מספר גשרים מרכזיים העוברים מעל נהר הליטאני, על מנת לשבש את הצירים האסטרטגיים של חיזבאללה המשמשים את ארגון הטרור להזרמת לוחמים, אמל"ח, בטון וברזל אל החזית מול ישראל. נוסף על כך, בצה"ל טוענים כי בארגון משגרים רקטות בסמוך לגשרים הללו.