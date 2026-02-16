פרקליט דרום על פרשת ההברחות לעזה: סעיף סיוע לאויב בזמן מלחמה - מופרך

פרקליט המדינה, עמית איסמן, קיבל החלטה להגיש כתב אישום בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה, תחת הסעיף החמור ביותר - סיוע לאויב בזמן מלחמה. בין החשודים המרכזיים בפרשה נמצא בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני. פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג פרסם הערב (שני) במהדורה המרכזית כי עמדת צוות הפרקליטים המלווה את התיק, בראשות ארז פדן, הייתה מנוגדת לעמדתו של פרקליט המדינה.

צוות הפרקליטים המטפל בתיק סבר כי מדובר בסעיף מופרך וחמור יתר על המידה. לגישתם, על אף החומרה הרבה שבמעשים, לא ניתן לבסס משפטית עבירה של סיוע לאויב בזמן מלחמה - עבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא גזר דין מוות. עם זאת, עמדתם לא התקבלה, והסעיף החמור נותר בכתב האישום הסופי.

כזכור, מוקדם יותר החודש הוגשו כתבי אישום נגד 12 מהמעורבים בפרשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בגין עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עבירות שוחד ועבירות כלכליות.

בשבוע שעבר חשף פרשננו אבישי גרינצייג את ההתכתבויות בין המפקדים של שניים מהנאשמים, שמלמדות על דעתם בנוגע לחומרת המעשים.

מפקד הגדוד של שניים מהנאשמים בפרשה, מאיר לוי ויורי יעקובוב, שני חיילים מגדוד יעל, כותב: "הם נתפסו בשעת מעשה במגע עם האויב. אני מודיע לכם כי לא אשקוט עד שימצו את הדין עם שני הפושעים האלה, שסיכנו לא רק את חייהם שלהם וחיי אחרים שנכנסו לרצועה להחזיר אותם, אלא תרמו להתעצמות חמאס וביסוס שלטונו ברצועה על ידי סחר בסיגריות יקרות ערך".

עוד הוסיף המג"ד: "אני אתעקש שייגזרו עליהם עונש מקסימלי והרשעה של סיוע לאיב בעת מלחמה. בושה וחרפה!".