תיעוד: עשרות שב"חים חוצים את גדר ההפרדה בסמוך לירושלים

תיעוד חריג: עשרות שוהים בלתי חוקיים פלסטינים דילגו היום (ראשון) מעל גדר ההפרדה בכביש 443, במחלף בן ציון ביציאה מירושלים וחצו את הכביש לכיוון העיר ירושלים, תוך סיכון נהגים ובאין מפריע.

גורם צבאי בכיר אומר ל-i24NEWS: "מדיניות צה"ל במרחב התפר חד-משמעית - והיא שאין לאפשר חציית מסתננים. כל טענה אחרת היא קשקוש. הרצת של שני אזרחים בוצעה על ידי שוהה בלתי חוקי בלתי מתוקבל על הדעת, ומשקף את הכישלון, גם שלנו".

עוד מאותו גורם: "המציאות בשטח מורכבת ואנחנו רחוקים מהצלחה מלאה במניעת הסתננויות. במרחב התפר ישנם מקטעים ללא מכשול לצד אתגרי תחזוקה ואכיפה על רקע שנים של מדיניות קודמת שאפשרה מציאות שונה. נעשו בשנים האחרונות צעדים רבים, ובכל שבוע מסוכלים ניסיונות חדירה רבים, אך זה לא מספיק".

דו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה התריע על כשלים משמעותיים באפקטיביות מכשול קו התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושלים. הדוח הזהיר כי המערך הנוכחי אינו מצליח למנוע הסתננות מחבלים ושוהים בלתי חוקיים, והצביע על שורת ליקויים חמורים המזכירים את הכשלים שקדמו ל-7 באוקטובר.

על פי הדו"ח, רק 61% מהתוואי מוגן באמצעות גדר או חומה, בעוד קילומטרים רבים נותרו פתוחים לחלוטין. דרך פרצות אלו חודרים לישראל מדי שנה אלפי פלסטינים באין מפריע, ובהם שוהים בלתי חוקיים ופעילי טרור, למרות האיסור הרשמי על כניסת פועלים פלסטינים.