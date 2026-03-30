סערת ה-CNN וההדחה: מפקדים בכירים המליצו על ענישה נקודתית, הרמטכ"ל בחר להפוך את ההמלצה - כך דיווח הערב (שני) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"מהדורה המרכזית".

למעשה, מספר מפקדים בכירים, בהם מאו"ג איו"ש קובי הלר, המליצו לא לגרור ענישה קולקטיבית שתפגע בתפקוד של הגדוד. בניגוד לדעת השטח וכפי שחשפנו ב-i24NEWS, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לא לקבל את ההמלצה שלו ושל אחרים - והדיח מהקו את כל הגדוד.

נדגיש כי אין פסול במפקד שהופך החלטה של פקוד, אבל מול הטענות על תמימות דעים לגבי ההחלטה חשוב להגיד - גם הפיקוד הבכיר בתחושות מעורבות כלפי האירוע.

תגובת דובר צה"ל: "בהתאם לממצאי התחקיר, הרמטכ"ל החליט לאמץ את המלצות המפקדים באשר לצעדים הפיקודיים. בדיון נכחו מספר מפקדים אשר העלו מספר הצעות, לא נפרט על הנאמר בדיונים סגורים".

כזכור, תיעוד מתוך כתבה של רשת CNN על ההסלמה ביהודה ושומרון הפך לסערה בינלאומית, לאחר שחיילי צה"ל תועדו בעימות עם צוות צילום ואחד מהם אף נשמע מביע עמדות שנויות במחלוקת מול המצלמה.

בכתבה, שצולמה סמוך לכפר תייסיר שבצפון השומרון, הגיע כתב הרשת ג'רמי דיאמונד עם צוותו כדי לתעד מאחז שהוקם לזכרו של יהודה שרמן, שנרצח בפיגוע דריסה סמוך לחומש. במהלך הצילומים, תועדו חיילים כשהם מכוונים נשק לעבר הצוות ודורשים מהם לשבת. ברשת CNN אף טענו כי אחד מאנשי הצוות הותקף.