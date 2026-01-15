"הלוחמים היו אבודים בלעדינו": תיעוד מיוחד מפעילות הגששים שנמצאים בחוד החנית של יחידות החי"ר

הגששים של צה"ל - הדור הבא: עלילות גבורה רבות נקשרו בלוחמים המיוחדים שיודעים מיד לזהות עקבות ומלכודות בשטח. במלחמה בעזה, צה"ל שיבץ אותם בחוד החנית של יחידות חי"ר, שלחמו בשטח עירוני צפוף, וקרא להם "זאבים". כתבנו הצבאי ינון שלום יתח פגש אותם, והערב (רביעי) הביא את התיעוד הבלעדי מהשטח.

יולי 2024, שיא הלחימה בשג'עייה. כוח מסיירת צנחנים חוטף טיל נ.ט ויוצא להתקפה באחת השכונות הצפופות ברצועה - חוליית המחבלים, מטרים ספורים ממנו - נמלטת רגלית.

לתיעוד המלא והבלעדי שהבאנו - כמעט ואי אפשר להאמין. ארבעה לוחמים רודפים אחרי מחבלים בין חצרות בתים, בין חבלי הכביסה, יורים, זורקים רימונים ומנסים לפענח תוך כדי לאן הם ברחו.

לכוח הקטן הזה, שעכשיו נחוש להסתער קדימה ולחסל את המחבלים חבור "זאב" - גשש קרב שמתקדם בראש הכוח. תחת אש הוא מחפש סימנים מעידים, מטענים, פירים, ולאן המחבלים עשויים להימלט. ההחלטה של י', מראשוני הזאבים בעזה, יקבל תוך כדי הקרב, קרוב לוודאי שהצילה לוחמים רבים.

האירוע המוצלח הזה הוא אחת הפעמים הראשונות שהסכימו בצה"ל להכניס את הגששים האלו ללחימה, יחידת הזאבים שהוקמה תוך כדי המלחמה, ערכה את אימון ההקמה שלה בעזה.

מהות היחידה

בחודשי הלחימה הארוכים, לוחמים נהרגו בכל שבוע ממטענים וחוליות מחבלים שארבו לכוחות. המחבלים למדו את דרך ההסתערות והטמינו את המטענים עמוק יותר, בתוך קירות, מתחת לבלטות - וגם בקומה השלישית עם מצלמת רוורס של רכב במפתן הדלת. מנגד, לימדו את החיילים שיצאו לקרב סימנים מעידים שיעזרו להם להתחמק מסכנות. אבל אל מול כל כך הרבה סימנים חשודים בכל רגע נתון בין הררי הריסות - בצה"ל מבינים שצריך מומחה שיתעסק רק בזה.

וכשהיחידה לא מתמרנת בעזה, בלבנון או במבצעים בסוריה - היא פועלת בגבולות לאיתור מבריחי אמל״ח ומאמנת את דור העתיד של הלוחמים בשדה הקרב.