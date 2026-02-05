ביצעו משימות ביטחוניות: שני צעירים יואשמו בריגול עבור איראן

המשטרה ושב"כ עצרו שני אזרחים ישראליים בשנות ה-20 לחייהם, בחשד לריגול עבור איראן בתמורה לקבלת סכומי כסף דרך ארנקים דיגיטליים. בתום חקירה שהתבצעה, היום (חמישי) הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד השניים.

על מרבית פרטי הפרשה הוטל צו איסור פרסום. לפי הפרטים שניתן לפרסם, השניים נעצרו במהלך חודש ינואר 2026 בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראניים.

בחקירתם ביחידה המרכזית (ימ"ר) ש"י ובשב"כ, עלה כי במהלך החודשים האחרונים הם עמדו בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצעו עבורם משימות ביטחוניות שונות, תוך שמבינים כי פועלים בהכוונה איראנית. כאמור, השניים ניהלו קשר עם אותם גורמים בתמורה לבצע כסף.

מוקדם יותר היום פרסמנו לראשונה כי חוות דעת עדכנית של שב"כ, מצביעה על תופעה מדאיגה בישראל: גורמי ביטחון מזהים ישראלים שפונים באופן יזום לגורמים איראניים ומציעים לעבוד עבורם - תמורת כסף. האיראנים מעדיפים לגייס בעדיפות עליונה ישראלים יהודים, ורוב ניסיונות הגיוס המוצלחים בשנתיים וחצי האחרונות היו מול אזרחים ישראלים, מכל המגזרים

עוד עולה מחוות הדעת כי נגרם נזק תדמיתי לישראל, בעקבות הצלחת האיראנים לגייס אזרחים ותושבים של מדינת ישראל לפעול נגדה.