ראשי שב"כ לשעבר על מינוי זיני: "חשש שיופעל ע"י נתניהו"

מומלצים -

ארבעה ראשי שב"כ לשעבר, יורם כהן, עמי אילון, כרמי גילון ונדב ארגמן, פנו היום (חמישי) לוועדת גרוניס והביעו את התנגדותם למינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. הארבעה שלחו מכתבים לוועדה, והסבירו את עמדותיהם בנושא - לצד נימוקים רבים.

הראשון מביניהם הוא כהן, שכיהן כראש השב"כ ממאי 2011 עד למאי 2016. "קיים חשש לפיו זיני יופעל הלכה למעשה על ידי מי שמינה אותו ויעשה שימוש בסמכויותיו - לרבות סמכויות ביטחוניות ואזרחיות - באופן שאינו עומד באמות מידה מקצועיות וייתכן שלא בהתאם לחוק", כתב.

הוא הוסיף: "כאשר קיים חשש ממשי כי נאמנותו האישית של בעל התפקיד למי שמינה אותו תגבר על חובתו הציבורית, כגון במצב בו בעל התפקיד נמצא בסיטואציה בה הוא 'חייב' את מינויו למי שקידם אותו, כמו למשל במקרה שבעל התפקיד מונה חרף היעדר ניסיון מתאים, ישנו סיכון מוחשי שהוא ירגיש מחויבות יוצאת דופן כלפי הממנה, עד כדי העדפת רצונותיו - גם אם הם חורגים מהראוי - על פני טובת הציבור".

"מצב דברים כזה עלול להוביל לכך שסמכויות רגישות יופעלו לא משיקולים ענייניים אלא כדי לרצות את הדרג הפוליטי שמינה אותו. הדבר עלול לכלול: קבלת החלטות ביטחוניות משיקולים פוליטיים או אישיים; הפעלת סמכויות חקירה, פיקוח או שימוש בכוח באמצעים לא מידתיים או לא חוקיים; הסתרה או עיוות של מידע חיוני מן הציבור או מן הרשויות המוסמכות; פגיעה בעקרון עצמאות המערכת הביטחונית בהפעלת סמכויות אכיפה בהתאם לחובותיה על פי חוק - המהווה תנאי בסיסי לשמירת האיזון בין רשויות השלטון במדינה דמוקרטית".

כהן חשף דוגמה משירותו: "ראש הממשלה שמינה אותי לראש השירות היה ראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו. במהלך כהונתי כראש השירות, נאלצתי להתמודד עם בקשות בעייתיות של ראש הממשלה ממני, אשר העמידו אותי במבחן חובת הנאמנות המתואר לעיל".

"לדוגמא - במהלך שנת 2014, בהיותי בתפקיד ראש השירות, קרא לי לחדרו ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפגישה נערכה ביחידות. בפגישה, ראש הממשלה סיפר כי לאחרונה נודע לו כי מר נפתלי בנט (שהיה באותה עת שר וחבר הקבינט) סולק מסיירת מטכ"ל בעת שהיה לוחם, בגין בעיית אמינות, לדבריו. שאלתי את ראש הממשלה מדוע הוא מעדכן אותי בפיסת מידע ישנה זו? ראש הממשלה השיב, כי אדם שהתגלה שאינו אמין, לא יכול לקחת חלק בדיוני קבינט ולהיחשף למידע מסווג, ולכן, ראש הממשלה נתניהו אמר לי שהוא 'מצפה פה שאפעל, כראש השב"כ, להסרת סיווגו הביטחוני'".

"השבתי מיד לראש הממשלה כי אינני מתכוון לעשות זאת בשום פנים ואופן. ראש הממשלה הגיב בתנועת ביטול בידו, ואמר 'אז תשכח מכל העניין'. למותר לציין, כי המידע שמסר לי ראש הממשלה באותה פגישה בעניין השר דאז בנט התברר בדיעבד כחסר בסיס מבחינה עובדתית", מספר כהן.

"ארחיק עדותי לחוויה דומה שחווה מי שהחליף אותי כראש השירות, מר נדב ארגמן. יודגש כי המפורט להלן נאמר לי באופן אישי על ידי מר ארגמן, סמוך יותר לקרות האירוע. הטלפון הנייד של הרמטכ"ל לשעבר וחבר הכנסת בני גנץ נפרץ על ידי גורמים עוינים. משהתגלה הדבר, שירות הביטחון הכללי מימש את אחריותו באופן מיידי והינחה מקצועית את ח"כ גנץ בנוגע לפעולות בהן עליו לנקוט על מנת להסיר את הסיכון של דלף מידע", כתב.

"בהמשך, במהלך אחד מסבבי הבחירות שלא הוכרעו (בשעות שלאחר המדגם), פנה רה"מ נתניהו לראש השירות ארגמן וביקש ממנו לפרסם מיידית, בשמו של ארגמן, הצהרה לציבור על רקע האירוע הנ"ל, בה ייאמר שמר בני גנץ אינו יכול להיות מועמד לראש ממשלה כיון שהוא 'סחיט', זאת מאחר ויש בידי האיראנים חומר רגיש אודותיו".

"ניתן רק לשער מה היו מניעיו של ראש הממשלה בבואו לדרוש דרישה זאת מראש השירות ארגמן, כאשר כאמור מדובר למעשה בהכפשה חסרת ביסוס עובדתי כנגד יריב פוליטי של ראש הממשלה. כמצופה, ראש השירות ארגמן עמד איתן וסירב בתוקף לעשות שימוש לא ראוי, וגם הפעם, כנראה לא חוקי, במידע שהגיע לשירות הביטחון הכללי מתוקף סמכותו על פי חוק".

"דוגמאות נוספות מהן ניתן להסיק כי מדובר בדפוס פעולה חוזר ואף מתגבר של ראש הממשלה נתניהו התרחשו בעת כהונתו של ראש השירות מר רונן בר. בחלק הגלוי של התצהיר שהגיש ראש השירות בר לבג"צ, במסגרת ההליך שנוגע להדחתו מתפקידו הוא פירט לחצים פסולים שהופעלו עליו מצד ראש הממשלה ובהם, דרישות לעקוב אחר פעילי מחאה, ניסיון לעשות שימוש בשב"כ כדי לשבש לכאורה את משפטו הפלילי של ראש הממשלה ועוד".

"וכך כתב מר בר בתצהירו: ראש הממשלה לחץ עלי באופן חריג, חוזר ונשנה, כדי שאתן הנחייה כי עליו להתנהל בדרך שאינה מאפשרת רפטטיביות, פומביות וחשיפה למתקפת טילים, באופן שבפועל אינו מאפשר את ניהול המשפט. בתוך כך, נעשה ניסיון לכפות עלי נוסח של חוות דעת מקצועית, שנוסחה על ידי ראש הממשלה או מי מטעמו, והועברה אלי תוך שנדרשתי להציגה כנייר עמדה מטעם ראש השב"כ".

"נושא נוסף המוזכר בתצהיר, וזה אולי החמור מכל, נוגע ל'חובת הציות' שראש הממשלה דרש ממר בר, ובלשונו של מר בר בתצהירו הנ"ל: 'כמו כן הובהר לי, אגב שיחה בנושא המחאה, כי ככל שיתקיים משבר חוקתי, עלי לציית לראש הממשלה ולא לבג"צ. פירוט הדברים המלא ייעשה במסגרת התצהיר החסוי'. כלומר, ראש השירות נדרש על ידי ראש הממשלה להעדיף נאמנות אישית לראש הממשלה על פני ציות לבג"צ".

"דומני כי הדברים מדברים בעד עצמם", כתב כהן, "בכל הנוגע לפגיעה החמורה בשלטון החוק ובאמון הציבור במידה ואכן ראש שירות כל שהוא לא היה מצליח לעמוד בפרץ, והיה נענה לדירקטיבה זאת של ראש הממשלה".

"בשולי הדברים אצטט מאותו תצהיר את השורות הנוגעות לאופן בו מצא ראש הממשלה לנכון לבקש את הבקשות הבעייתיות הללו - 'במקרים לא מעטים ביקש ראש הממשלה לדון בנושאים אלה בסיומן של פגישות העבודה, ולאחר שביקש את המזכיר הצבאי ואת הקלדנית, המפעילה את מכשיר ההקלטה, לצאת מהחדר במטרה ברורה כי חילופי הדברים בעניין זה לא יתועדו'".

"ראשית, ברצוני להבהיר כי אין לי הכרות אישית כלשהי עם המועמד. יתר על כן, אני מלא הערכה והכרת הטוב למועמד על מגוון התפקידים שמילא בשנות שירותו בצה"ל, תוך הקרבה אישית עצומה, סיכון חייו בעת הצורך וכו'. אולם, ההכרות האישית שלי עם הנדרש מראש שירות הביטחון הכללי מביאה אותי למסקנה כי מגוון התפקידים שמילא המועמד עד כה בצה"ל, אינה מהווה בסיס מספיק למינויו לראש השירות".

"אשר על כן, מאחר שמינויו לתפקיז פקיד בכיר מגיע למועמד בלא שהיה בין הבכירים הרלבנטיים לתפקיד זה, הוא עלול, ברמת ודאות לא קטנה לחוש 'חייב', במידה חריגה, את המינוי לדרג הממנה, קרי ראש הממשלה נתניהו. מצב זה יוצר חשש ממשי שחובת נאמנותו האישית, בעת שיופעלו עליו לחצים מהסוג שתוארו לעיל, ובסיטואציות כפי שתוארו, תגבר על על חובתו לשל שלטון החוק ולעקרון העצמאות המקצועית".

"למעשה, התיאור המפורט בתצהירו של רונן בר, דהיינו, הוצאת המזכיר הצבאי והקלדנית מהחדר, מזכיר באופן מבהיל את האופן בו בחר ראש הממשלה להציע למועמד את התפקיד, דהיינו, רק המועמד וראש הממשלה ברכב, בביקור בצאלים, ללא נוכחות המזכיר הצבאי למרות שנכח אף הוא בביקור. ושוב ישאל השואל, אם ההצעה הייתה ראויה ולגיטימית, מדוע בחר ראש הממשלה להציע אותה באופן זה? ואולי, היא הוצעה באופן זה משום שהיית מנוגדת למצב החוקי באותה עת?".

"קיים חשש ממשי לכך שהעובדה שהמועמד לא סירב מיידית להצעת ראש הממשלה למרות שהייתה מנוגדת למצב החוקי באותה עת בכל הנוגע לסמכות ראש הממשלה למנות ראש שירות במקום רונן בר, מהווה אינדיקציה בעייתית ליכולת של המועמד לעמוד איתן מול "בקשות" של ראש הממשלה, במיוחד כאלו שנאמרות לו בארבע עיניים כמתואר לעיל".

"נושא משרה ביטחונית כה בכירה אינו רשאי להיות 'חייב' דבר לממנה. הוא צריך להיות 'חייב' רק למדינת ישראל, לחוקיה ולעקרונות הדמוקרטיה".

"ראש הממשלה נתניהו מעמיד את ראשי השירות לדורותיהם בדילמה שבין הנאמנות האישית אליו לבין החובה של ראש השירות פעול רק על פי דין ותוך נאמנות מלאה לציבור בלבד. נאמנותו של ראש השירות חייבת להיות נתונה ללא צל של פקפוק - לממלכה ולא למלך", סיכם כהן.

אלוף במילואים עמי איילון, שכיהן כראש השב"כ מפברואר 1996 עד מאי 2000 היה הראשון והיחיד עד כה שמונה לתפקיד מחוץ לארגון. בראשית המסמך, ציין כי לשיטתו "אין מניעה עקרונית בתנאים מסוימים למנות ראש שירות חיצוני. במצבי משבר, כאשר נדרש שינוי כיוון מהותי בעשיית השירות, יש מקום לשקול מהלך זה - הנתפס כצעד כדרמטי וחריג".

בהמשך, הדגיש כי מעולם לא פגש בזיני, ופירט אודות הדרישות המקצועיות מראש השירות: "האלוף זיני לא הגיע לרמה הגבוהה של הפעלת הכוח במהלך שירותו כאלוף, ומעולם לא עסק בבניית הכוח. יש להבין כי ניסיונו המבצעי של זיני בשדה הקרב אינו מדד להצלחתו בהובלת אירגון מורכב בסדר הגודל של השב"כ".

"כראש השב"כ לשעבר אבקש לציין כי השירות הוא ארגון רב תחומי הפרוס על פני המדינה כולה ובעל נציגויות בתחומי המודיעין והאבטחה בכל מקום שבו יש למדינת ישראל נציגות דיפלומטית. ראש השירות מופקד בו-זמנית על בניין הכוח העתידי של הארגון ועל הפעלו לתו המבצעית השוטפת. עליו לקבל החלטות הרות גורל בתחומים שאין לו בהם מומחיות קודמת, ועל כן סגנון מנהיגות משותף הוא תנאי הכרחי להצלחתו ולהצלחת השירות כולו", הדגיש, "ראש השירות הוא אחד משומרי הסף החשובים ביותר בשירות הציבורי בישראל. תפקיד זה טעון במיוחד נוכח חוק השב"כ, שמעלה מתח מובנה בין ראש השירות ובין ראש הממשלה, במיוחד בתקופות של לחימה, כאשר מתגבר הלחץ לוותר על זכויות אדם ועל זכויות המיעוטים. הלחץ עשוי להגיע מן הממשלה, מן הציבור שמעדיף ביטחון על פני זכויות, ואף מערכת המשפט עצמה. כל אלה הופכים את הדילמות המשפטיות והמוסריות לדילמות אישיות של ראש השירות, הנדרש להכריע בגבולות המותר והאסור".

לדבריו, הדילמות הללו מתחדדות במיוחד מול איומים שונים, בהם איומים חיצוניים - טרור פלסטיני וריגול, איומים פנימיים - טרור יהודי כדוגמת רצח רבין, הטבח במערת המכפלה ורצח פלסטינים בשטחים ואיומים מדיניים - השאלה מתי פעולה פוליטית בלתי אלימה חוצה את הקו והופכת לחתרנות מסוכנת לביטחון המדינה או למשטר הדמוקרטי.

במצבים אלו עלול ראש השירות למצוא עצמו מול הנחיות ראש הממשלה, כאשר עומדות בסתירה להוראות החוק: "מכאן עולה כי ראש השירות חייב להיות אדם שהערכים הדמוקרטיים הם חלק ממהותו, בעל יכולות ספקניות והבנה עמוקה במציאות מורכבת של ערכים מתנגשים. הוא חייב להיות גם אדם המעורר חשיבה ביקורתית, מקדם אנשים שמשלימים את ידיעותיו ולא רק כאלה שחושבים כמוהו, ומעצב תרבות ארגונית הנשנעת על הקוד האתי של השירות ההולם את חוק השב"כ ואת תפיסת העולם הליברלית. ערכים של ממלכתיות, ריסון הכוח והטלת ספק הם לב ליבה של עשיית השירות".

בסיום המסמך הדגיש כי ראש השירות מייצג את פני הארגון - ואמון הציבור בשירות תלוי בדמותו וביושרו: "במדינה דמוקרטית תפקיד השירות הוא להגן על המשטר הדמוקרטי, במדינה אוטוריטרית הוא הופך לכלי להגנת השלטון מפני אזרחיו", ציין. הוא סיכם והזהיר: "אסור שיחזרו על עצמן תקופות עבר בהן הועמד הביטחון מעל החוק וניתנו לשירות הוראות לפעול בניגוד למוסר האנושי ולחוקי המדינה. מינויו של ראש השירות הוא נקודת מבחן קריטית לשמירה על דמותה היהודית והדמוקרטית של המדינה".

ראש השב"כ לשעבר כרמי גילון ציין במכתבו כי "מבחינת עובדי השירות, התחנה הסופית לכל החלטה מבצעית או אחרת היא ראש השירות. בין שאתה עובד מבצעי או עובד מחקר - מקור הלגיטימציה לעבודתך הוא ראש השב"כ. עובדה זו והיא בלבד היא המשא הכבד ביותר על כתפיו של ראש השירות.

"ברגע שיתגנב חשד לראשו של עובד שב"כ שהחלטה מבצעית או אחרת התקבלה שלא מטעמים בטחוניים מובהקים ושדבקו בה שיקולים אידיאולוגיים או פוליטיים של ראש השירות - יתפרק השירות מנשקו היחיד: האמון שאין בלתו בין ראש השב"כ לעובדיו. בהינתן ספק בלגיטימיות ההחלטה לא יהיה מי שיבצעה".

"עמדותיו של דוד זיני, כפי שמצוטטים באמירות ישירות שלו, ורק הן מבוססות על השקפת עולם קיצונית הרחק מעבר להסכמה החברתית והפוליטית שעל יסודה הוקמה מדינת ישראל וחוקקו חוקיה. קבלה מוחלטת של הסכמה זו היא מקור הלגיטימציה היחיד לתפקוד יעיל וללא משוא פנים של שב"כ. ראש שירות, שמראש סימן את עצמו כבעל השקפת עולם קיצונית ביותר, לא ייהנה מהאמון המוחלט ומלגיטימציה של עובדי השירות בהחלטותיו ונכונותם לבצען".

"על הוועדה לדעת שמשמעות מינוי דוד זיני לתפקיד ראש השירות היא התפרקות שב"כ מבפנים וגרימת נזק בלתי הפיך לדורות, לבטחונה של מדינת ישראל", הזהיר גילון.

ראש השב"כ לשעבר נדב ארגמן כתב בין היתר: "לנוכח שנותיי הרבות בשירות הביטחון הכללי לרבות בתפקיד ראש השב"כ, והיכרותי העמוקה עם כוחו, מגוון סמכויותיו ורגישותו של שירות הביטחון הכללי באיזון הדמוקרטי, מעלים חשש מיוחד בעניין מינוי לתפקיד ראש השב"כ".

"כמי שעבר בעצמו תהליך מינוי לתפקיד ראש שב"כ אני קובע ללא היסוס כי האופן בו הוצע התפקיד לזיני, בלא שמץ של תהליך סביר הוא עניין החורג מכל מה שניתן לצפות ממינוי לתפקיד כה משמעותי ורגיש כראש השב"כ. כל מי שעבד אי פעם במערכת כלשהי יודע שאין שום תפקיד ציבורי, אפילו תפקיד זוטר וקל וחומר תפקיד כה בכיר שסביר להתייחס אליו כך. זהו הליך בחינה חריג ביחס לכל מה שבוצע בעבר כתהליך

בחירה של מועמדים. נתניהו עצמו נהג לראיין את מועמדיו ולהציב בפניהם שאלות רחבות של מדיניות ותפיסות עולם וכך היה גם תהליך המינוי שלי ושל המועמדים האחרים שהתחרו עמי על התפקיד".

"אוסיף כי זיני לא גדל בשירות ולא היה חשוף לעולם המודיעין. תפקידיו השונים בצה״ל לא הכינו אותו לתפקיד בסדר גודל שכזה, שכן הוא מעולם לא עמד בראש מערכת שמשלבת הפעלת כוח ובנין כוח ברמה האסטרטגית, לא ישב בקבינטים ולא היה חשוף לממשק הרגיש בין השירות למערכת הפוליטית ורשויות החוק. גם מסיבה זו, מינוי של אדם עם רקע כזה מטיל צל כבד על הסיבות למינויו ומעלה תהיה מדוע דווקא הוא נמצא כמתאים".

ארגמן התייחס לחקירת המשטרה והשב"כ בפרשת "קטאר-גייט": "מדובר בחקירה פעילה, חשובה מאין כמותה, ההולכת ומסתעפת. חשודים בה האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה נתניהו. הוא עצמו נקרא לעדות בפרשה זו ולפי פרסומים אמור להיקרא פעם נוספת. פרשה זו קשורה במישרין לאינטרס האישי של נתניהו, אף אם לא ייחקר בפרשה גם כחשוד - ענין שאין להוציאו ואסור להוציאו מכלל אפשרות. מינוי ראש שב"כ על ידי נתניהו מהווה, לכן, פגיעה ישירה ומידית בחקירה שאין חיונית ממנה לביטחון המדינה ולאמון הציבור בקבלת ההחלטות בדרג הגבוה ביותר".

"שירתתי כראש השב"כ כחמש וחצי שנים מתוכן כחמש תחת בנימין נתניהו כראש ממשלה. אני מכיר ויודע את מה שנדרש מראש השב"כ מול ראש ממשלה כנתניהו על מנת לשמור על טוהר שיקוליו, על ממלכתיות הארגון ועל כך שהוא ימשיך למלא את ייעודו לטובת אזרחי ישראל ולא לטובתו או לצרכיו האישיים או הפוליטיים של נתניהו. בשנים האחרונות אנו עדים לפרימה מוחלטת של עקרונות שלטון החוק ונסיון לשנות מהיסוד את העקרונות עליהם מבוסס המשטר הדמוקרטי בישראל. חיוני לוודא שראש השב"כ יהיה 'שומר סף' הנאמן לציבור ולא לדמות פוליטית זו או אחרת".

ארגמן סיכם: "כלל האמור לעיל מעלה חשש כבד כי זיני אינו מתאים להיות ראש שב"כ וכמפורט לעיל - המינוי, וכל הסובב אותו, הן ביחס להתנהלות הממנה - נתניהו והן ביחס להתנהלותו של זיני עצמו - מעלים חשד להתנהלות הנגועה בחוסר סבירות קיצוני. אני מאמין ומקווה שהוועדה תשקול את האמור לעיל על מנת למנוע נזק חמור ומשמעותי למדינת ישראל ולמשטרה הדמוקרטי".