מבצע "שאגת הארי" החל לפני שבועיים, ונראה כי אף צד אינו ממהר לקראת הפסקה או כניעה. אחרי שאיראן חסמה את מיצרי הורמוז, בארצות הברית בחרו להפוך את נתיב השיט החשוב לחזית עיקרית - ותקפו הלילה (בין שישי לשבת) מתקנים אסטרטגיים באי חארג' שבמפרץ הפרסי, בו נמצא מסוף הנפט המרכזי של המשטר האיראני. כדי ללחוץ עוד על שלטון אייתוללות, טראמפ הורה על העברת אלפי נחתים לכיוון המפרץ, אולי כדי לכבוש את האי בפלישה קרקעית.

צבא איראן ממשיך לתקוף את המדינות הערביות השכנות: בדומה לדובר צה"ל, האיראנים הוציאו הודעת פינוי לשלושה נמלים באיחוד האמירויות "עקב נוכחותם של כוחות צבאיים אמריקניים בין מתקנים אזרחיים. האיראנים מימשו את האיום שלהם - ושעות לאחר מכן שיגרו כטב"מים לעבר הנמלים הללו. כמו כן נפגעו חמישה מטוסי תדלוק אמריקניים בתקיפה איראנית על בסיס בסעודיה, ומנחת מסוקים נפגע מטיל איראני בשגרירות ארצות הברית בבגדד.

בתוך כך, השיגורים לישראל מאיראן מלבנון נמשכו לאורך היממה. בצוהריים טיל מצרר פגע באילת, ושלושה נפצעו בעקבות נפילת שברי יירוט בזירות שונות בעיר. במקביל, גם תקיפות צה"ל נמשכות באיראן ובלבנון - חיל האוויר תקף אתמול בטהרן את המרכז האיראני לחקר החלל, ובו מעבדות מחקר ופיתוח לווינים צבאיים. כמו כן הותקפו אתרי ייצור של מערכות הגנה אווירית במדינה. בחזית הלבנונית תוגברו כוחות צה"ל בארבע מפקדות אוגדה, והותקפו יותר מ-110 מפקדות חיזבאללה מתחילת המבצע.

בינתיים יש גם את אלו שמתחילים לתכנן את היום שאחרי המלחמה, בתקווה שיביא איתו את נפילת הרפובליקה האיסלאמית באיראן. יורש העצר ובנו של השאה האיראני רזא פהלווי, הכריז היום על הקמת ממשלת מעבר שתתפוס את השליטה באיראן כאשר ייפול המשטר.